un altfel de 8 martie: drumeții dedicate femeilor în munții lotru și dealul gușteriței

Weekendul care urmează vine cu trei oportunități de „evadare” dedicate femeilor, menite să le scoată din rutina de zi cu zi, fie prin drumeții pe potecile din Munții Lotru, fie printr-o excursie relaxantă pe Dealul Gușteriței.

Sâmbătă, 7 martie, doamnele și domnișoarele au la dispoziție un traseu relaxant, prin poieni și păduri de pin:

„Vom pleca din Sadu spre Tălmăcel, pe o potecă ușoară, spre Poienile Câmpșorului, o zonă care oferă priveliști liniștitoare spre creste și văi. Ritmul este lejer, potrivit pentru o experiență de explorare și armonie cu natura”, spune Nicoleta Ocneriu, ghid al programului Anii Drumeției.

Și pe 8 martie, Nicoleta a pregătit încă o drumeție dedicată femeilor: „Duminică vom avea un traseu spre Vârful Pleașa, cu plecare de la Masa Verde din Sadu și sosire în Tălmăcel. Am observat că drumețiile dedicate exclusiv femeilor creează un spațiu autentic de sprijin, susținere, încurajare și reconectare. Ca simbol al aprecierii, fiecare participantă la oricare din cele două drumeții va primi un mărțișor unicat din metal, realizat de artistul Alex Stănese, oferit de MetalX Art, ca semn al forței și unicității fiecărei femei”, a mai spus Nicoleta.

Tot pe 8 martie, doamnele și domnișoarele au ca alternativă un traseu propus de „Anii Drumeției”, prin ghidul Mihai Proca:

„Este o drumeție ușoară, dar foarte frumoasă, în natura bogată a Dealului Gușteriței. Vom povesti despre secretele naturii din această zonă aflată la doi pași de Sibiu, dar prea puțin cunoscută.”

Participantele la drumeție vor avea ocazia să descopere cuiburile de prigorii săpate într-un perete argilos, locul în care aceste păsări colorate, întoarse din Africa la finalul iernii, își vor depune ouăle. Întreaga zonă este deja marcată de sosirea primăverii: apar primele flori, verdele crud al ierbii cuprinde pajiștile întinse, iar aerul curat este umplut de trilul păsărilor care își caută perechea.

O drumeție poate fi și cadoul pe care cineva drag și-l dorește. Pentru detalii și rezervări, accesați www.aniidrumetiei.ro.

Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat de Consiliul Judetean Sibiu în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu. Scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

Descoperă mai multe pe www.aniidrumetiei.ro și app-ul Anii Drumeției, disponibil în App Store și Play Store.