zeci de pelerini din românia, blocați din cauza războiului în israel: au fost evacuați cu autocarele

Pelerinii români aflați în Israel au primit sprijin din partea Reprezentanței Patriarhiei Române la Locurile Sfinte pentru a părăsi în siguranță zona de conflict, evacuarea realizându-se prin singura rută sigură disponibilă: granița cu Egiptul.

Părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a declarat pentru Basilica.ro că șoferi de autocare și ghizi români stabiliți în Israel au ajutat până acum să fie evacuați aproximativ 50–60 de pelerini și turiști veniți pe cont propriu, care au rămas blocați din cauza războiului.

Referitor la întoarcerea în țară, părintele a precizat că un grup va decola din Cairo către România, în timp ce unii pelerini care au venit pe cont propriu vor rămâne în Sharm el-Sheikh și vor zbura de acolo.

Arhimandritul a mulțumit instituțiilor implicate în coordonarea evacuărilor: „Mulțumim Direcției Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării și Turismului cu care ne-am coordonat pentru aceste evacuări prin Egipt”.

Repatrierea românilor prin TAROM

În paralel, compania TAROM a anunțat că, după obținerea aprobărilor autorităților egiptene pentru cursele speciale Cairo – București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Aeroportul Otopeni în cursul serii de luni. Operațiunile se desfășoară în coordonare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și cu alte autorități naționale, menținând legătura permanentă cu reprezentanțele diplomatice ale României din regiune.