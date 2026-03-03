a murit celebrul autor de șlagăre românești zsolt kerestély. avea 91 de ani

Conform Mediafax, renumitul compozitor Zsolt Kerestély s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. Cu o carieră prolifică în muzica românească, Kerestély a lăsat în urmă o moștenire de peste 700 de piese, multe dintre ele fiind adevărate hituri.

Un Maestru al Muzicii Românești

De-a lungul carierei sale, Zsolt Kerestély a reușit să creeze melodii care au rămas în inimile multor generații. Printre cele mai celebre piese ale sale se numără ‘Copacul’, interpretată de Aurelian Andreescu, ‘Tăcutele iubiri’ cântată de Eva Kiss și ‘Lumea de dragoste’ interpretată de Angela Similea.

Un Mentor și Prieten

“Maestrul Kerestély a fost ca un mentor pentru mine, oferindu-mi sfaturi, calm și bucurie. Am avut onoarea să colaborez cu el la peste 20 de cântece și mai multe albume. Cântecul său emblematic, ‘Copacul’, continuă să emoționeze generații întregi. A fost un om cald și blând, care va rămâne mereu în inimile noastre.”, a scris Paul Surugiu pe rețelele sociale.

Viața și Cariera lui Zsolt Kerestély

Născut pe 12 mai 1934 într-o familie de preoți reformați din Șiclod, județul Harghita, Kerestély a început studiul muzicii încă din copilărie, concentrându-se pe orgă și pian. După serviciul militar, s-a stabilit la Cluj, unde a urmat cursurile Conservatorului.

Piesa ‘Copacul’, lansată în 1975, a marcat punctul culminant al carierei sale, devenind un hit apreciat și pe plan internațional. În anii mai recenți, compozitorul s-a dedicat în special lucrărilor instrumentale pentru pian, continuând să creeze muzică cu aceeași pasiune.