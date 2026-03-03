andreea bălan a compus o piesă pentru victor cornea: piesa l-a impresionat pe tenismenul sibian / foto

Îndrăgita artistă Andreea Bălan i-a dedicat tenismenului sibian Victor Cornea cea mai nouă piesă a sa, ”Super Îndrăgostiții”. Cei doi logodnici au avut parte pe scenă de o repetiție a căsătoriei.

Andreea Bălan (41 ani) și Victor Cornea (32 ani) vor face nunta pe 10 mai la Buftea, însă, cuplul a făcut o „repetiție” a evenimentului pe scena Sălii Palatului. Tenismenul sibian a venit pe scenă cu buchetul miresei și a urmat o ceremonie simbolică, care i-a emoționat până la lacrimi pe cei doi logodnici.

Artista a făcut dezvăluit emoțiile de pe scenă într-o postare pe pagina sa oficială de facebook.

”„Super Îndrăgostiții” este melodia pe care i-am dedicat-o lui Victor, iar pe scena Sălii Palatului mi-am dorit să transformăm această piesă într-un adevărat moment de musical.

Am creat o ceremonie în pași de dans, în care am arătat pregătirile miresei pentru marele eveniment. În prima parte am intrat alături de fete care m-au pregătit, m-au îmbrăcat, mi-au pus voalul, iar emoția creștea cu fiecare vers. În a doua parte a intrat părintele si coroana de flori, iar la al doilea refren și-a făcut apariția mirele… Victor, cu buchetul miresei în mână.

A avut loc o ceremonie simbolică, spirituală, chiar pe scenă, în fața voastră. Iar la final, bineînțeles, s-a dansat vals. Sper că v-a plăcut acest moment de musical, pentru noi a fost extrem de emoționant, iar lacrimile ne-au cuprins pe amândoi.

Vreau să vă spun că fără suportul lui, fără iubirea, susținerea și liniștea pe care mi le oferă, nu aș fi putut realiza aceste concerte la Sala Palatului. Ai nevoie de multă iubire ca să îți poți întinde aripile și să zbori cu adevărat. Victor m-a susținut încă de la prima noastră întâlnire să fac aceste spectacole și mergem împreună pe acest drum. Este stâlpul meu în momentele grele ale acestei călătorii. Vă iubesc” este postarea dată publicității de artista Andreea Bălan.

Pentru că Victor Cornea este în plin sezon competițional, luna de miere va fi amânată pentru la iarnă. După acest concert, însă, Andreea și Victor vor pleca într-o vacanță la schi.

Victor Cornea este în plin picaj în topul ATP la dublu, după rezultatele modeste din ultima perioadă. El ocupă locul 168 mondial la dublu.