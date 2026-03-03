avertisment de la poliția sibiu: metoda „împrumutul” face noi victime pe whatsapp

Poliția Sibiu avertizează populația cu privire la apariția unei noi metode de phishing prin care utilizatorii își pot pierde controlul asupra contului de WhatsApp în doar câteva secunde.

Reprezentanții Poliția Sibiu transmit că infractorii trimit link-uri suspecte, de multe ori de pe conturile unor persoane cunoscute care au fost deja compromise. În momentul în care victima accesează link-ul, aceasta permite, fără să își dea seama, conectarea unui al doilea dispozitiv, laptop sau tabletă, la propriul cont de WhatsApp. Astfel, atacatorii pot prelua controlul conversațiilor și pot trimite mesaje în numele titularului contului.

Pentru a preveni astfel de situații, polițiștii recomandă să nu fie accesate link-uri suspecte, chiar dacă acestea provin de la persoane cunoscute, și să fie verificată cu atenție adresa paginii web. În cazul în care cineva solicită bani prin mesaj, cetățenii sunt sfătuiți să confirme cererea printr-un apel telefonic direct.

De asemenea, atunci când se efectuează un transfer bancar, este importantă verificarea numelui beneficiarului afișat în aplicația bancară. Dacă numele diferă de cel al persoanei care solicită ajutorul, există indicii clare de înșelăciune.

În situația în care există suspiciunea că un cont a fost compromis, utilizatorii pot verifica rapid dacă sunt conectate dispozitive necunoscute. În aplicația WhatsApp se accesează secțiunea „Setări”, apoi „Dispozitive asociate” (Linked Devices). Dacă apare un dispozitiv necunoscut, acesta trebuie deconectat imediat.

Totodată, polițiștii recomandă activarea opțiunii „Verificarea în doi pași” din setările de securitate ale aplicației, măsură care oferă un nivel suplimentar de protecție împotriva accesului neautorizat.

Poliția Sibiu le recomandă cetățenilor să manifeste prudență în mediul online și să informeze apropiații cu privire la aceste metode de fraudă pentru a preveni producerea unor pagube financiare.