avertisment de la un medic din sibiu: radiografia pulmonară nu se face „de rutină”

Radiografia pulmonară rămâne una dintre cele mai utilizate investigații imagistice în evaluarea aparatului respirator.

Rapidă, accesibilă și neinvazivă, aceasta joacă un rol esențial atât în depistarea precoce a unor afecțiuni, cât și în stabilirea sau confirmarea diagnosticului în numeroase boli pulmonare.

Am discutat cu dr. Gabriel Diaconu, medic radiolog în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, despre importanța acestei investigații și despre modul în care poate contribui la salvarea de vieți prin identificarea timpurie a unor probleme de sănătate.

Ce este o radiografie pulmonară și cum funcționează?

Radiografia pulmonară este o investigație imagistică neinvazivă care utilizează radiații X pentru a obține imagini ale plămânilor, cordului, pleurei și structurilor osoase toracice.

Principiul de funcționare se bazează pe diferențele de absorbție ale razelor X în funcție de densitatea țesuturilor:

– Aerul din plămâni apare radiotransparent (negru).

– Țesuturile moi și lichidele apar în nuanțe de gri.

– Structurile osoase apar hiperdense (alb intens).

Cum pot radiografiile pulmonare să depisteze boli încă din fazele incipiente?

În stadiile precoce, multe afecțiuni respiratorii determină modificări discrete ale structurii pulmonare. Spre exemplu, – opacități alveolare fine în pneumonii la debut, – infiltrații sau noduli în tuberculoză, – noduli pulmonari de mici dimensiuni în cancer pulmonar, –îngroșări interstițiale în bolile pulmonare difuze. Depistarea precoce permite inițierea rapidă a tratamentului și crește șansele de recuperare.

Ce boli pulmonare pot fi identificate sau suspectate prin radiografie?

Radiografia pulmonară poate evidenția sau sugera prezența multor afecțiuni, printre care:pneumonii, tuberculoză, cancer pulmonar, bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), fibroză pulmonară, edem pulmonar, pneumotorax, revărsat pleural etc.

De asemenea, poate arăta modificări ale dimensiunii inimii sau alte anomalii toracice care influențează funcția respiratorie.

Radiografia pulmonară este suficientă pentru a pune un diagnostic cert?

În anumite situații, da (pneumotorax evident, pneumonie tipică). Totuși, în multe cazuri, radiografia oferă doar indicii, iar diagnosticul final necesită corelarea cu simptomele pacientului, analize de laborator sau investigații suplimentare, precum tomografia computerizată (CT). Radiografia reprezintă adesea primul pas în evaluarea imagistică.

Este necesară o pregătire prealabilă pentru efectuarea unei radiografii pulmonare?

În majoritatea cazurilor, nu este necesară o pregătire specială. Pacientul nu trebuie să fie nemâncat și nu are restricții înainte de investigație. Se recomandă doar îndepărtarea obiectelor metalice din zona toracelui, precum lanțuri sau medalioane, pentru a nu interfera cu imaginea. În cazul femeilor însărcinate sau al suspiciunii de sarcină, este foarte important ca medicul să fie informat, pentru a lua măsurile de protecție necesare sau pentru a amâna investigația dacă este cazul. Radiografia pulmonară este contraindicată în primele trei luni de sarcină, deoarece expunerea la radiații poate afecta dezvoltarea fătului, fiind recomandată doar în cazuri de urgență și cu protecție adecvată.

Care sunt avantajele radiografiei pulmonare comparativ cu alte metode imagistice?

Radiografia este rapidă, accesibilă și are un cost redus. Doza de radiații este mai mică decât în cazul tomografiei computerizate. În plus, este disponibilă în majoritatea unităților medicale și poate fi realizată inclusiv în regim de urgență. Este o metodă eficientă atât pentru diagnostic inițial, cât și pentru monitorizarea evoluției bolii sau a răspunsului la tratament.

Limitarea principală este rezoluția inferioară față de CT.

Radiografia pulmonară se poate face la cererea pacientului sau este necesară recomandarea unui medic?

Radiografia pulmonară este o investigație care utilizează radiații ionizante, chiar dacă doza este relativ mică. Din acest motiv, ea trebuie efectuată doar la recomandarea unui medic, în baza unei indicații clinice clare. Nu este o investigație care se face „preventiv” sau doar pentru liniștea pacientului, fără un motiv medical. Medicul specialist sau medicul de familie este cel care evaluează simptomele, istoricul și contextul clinic și decide dacă radiografia este necesară sau dacă există alte investigații mai potrivite. Prin urmare, radiografia pulmonară nu ar trebui efectuată la cerere, fără o evaluare medicală prealabilă, ci doar atunci când beneficiul diagnostic depășește riscul expunerii la radiații.

De ce rămâne radiografia pulmonară atât de importantă în practica medicală modernă?

Radiografia pulmonară rămâne o metodă fundamentală datorită rolului său de primă linie în urgențe, capacității de triere rapidă și raportului excelent cost-eficiență. Este adesea investigația care orientează decisiv conduita terapeutică și contribuie la îmbunătățirea prognosticului pacientului.