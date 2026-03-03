cele mai îndatorate state ale lumii: românia este în top 40

Nivelurile globale ale datoriei continuă să fie ridicate în marile economii, cu mai multe state depășind pragul de chiar și 300% din PIB.

Potrivit Mediafax, clasamentul combină datoria populației, a companiilor și a guvernelor, reflectând situația din trimestrul al patrulea din 2025.

Produsul Intern Brut (PIB) reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară într-o perioadă determinată, de obicei un an sau un trimestru.

Top 5 cele mai îndatorate economii:

Hong Kong – 380% din PIB (datorie corporativă 227%, guvernamentală 67%, populație 86%) Japonia – 372% din PIB (guvern 199%, companii 113%, populație 60%) Singapore – 347% din PIB Franța – 326% din PIB (companii 156%, guvern 110%, populație 59%) Canada – peste 300% din PIB

Statele Unite se află pe locul 7, cu o datorie totală de 264% din PIB, dominată de datoria guvernamentală (123%).

Situația țărilor europene:

Franța – locul 4 global, datorie totală 326% din PIB

Italia – locul 9, 236% din PIB (datorie guvernamentală dominantă)

Marea Britanie – locul 13, 214% din PIB

Germania – locul 14, 200% din PIB

Ungaria – locul 21, 161% din PIB

Cehia – locul 30, 129% din PIB

România – locul 36, 102% din PIB (populație 11%, companii 29%, guvern 61%)

Economiile vest-europene prezintă niveluri mai ridicate ale datoriei totale, în timp ce țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, se situează în partea inferioară a clasamentului global. Astfel, România rămâne moderat îndatorată comparativ cu liderii mondiali, cu un nivel al datoriei semnificativ mai redus.