cele mai îndatorate state ale lumii: românia este în top 40

Nivelurile globale ale datoriei continuă să fie ridicate în marile economii, cu mai multe state depășind pragul de chiar și 300% din PIB.
Potrivit Mediafax, clasamentul combină datoria populației, a companiilor și a guvernelor, reflectând situația din trimestrul al patrulea din 2025.
Produsul Intern Brut (PIB) reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară într-o perioadă determinată, de obicei un an sau un trimestru.
Top 5 cele mai îndatorate economii:
- Hong Kong – 380% din PIB (datorie corporativă 227%, guvernamentală 67%, populație 86%)
- Japonia – 372% din PIB (guvern 199%, companii 113%, populație 60%)
- Singapore – 347% din PIB
- Franța – 326% din PIB (companii 156%, guvern 110%, populație 59%)
- Canada – peste 300% din PIB
Statele Unite se află pe locul 7, cu o datorie totală de 264% din PIB, dominată de datoria guvernamentală (123%).
Situația țărilor europene:
- Franța – locul 4 global, datorie totală 326% din PIB
- Italia – locul 9, 236% din PIB (datorie guvernamentală dominantă)
- Marea Britanie – locul 13, 214% din PIB
- Germania – locul 14, 200% din PIB
- Ungaria – locul 21, 161% din PIB
- Cehia – locul 30, 129% din PIB
- România – locul 36, 102% din PIB (populație 11%, companii 29%, guvern 61%)
Economiile vest-europene prezintă niveluri mai ridicate ale datoriei totale, în timp ce țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, se situează în partea inferioară a clasamentului global. Astfel, România rămâne moderat îndatorată comparativ cu liderii mondiali, cu un nivel al datoriei semnificativ mai redus.
