consiliul județean invită părinții din sibiu la discuții despre produsele din programul pentru școli

Consiliul Județean Sibiu îi invită pe reprezentanții părinților care au inițiat sau sprijinit petiția referitoare la calitatea și diversitatea produselor din Programul pentru Școli la o discuție deschisă și constructivă, vineri, 6 martie, ora 12:00, la sediul instituției (Str. General Magheru nr. 14).

Reprezentanții instituției consideră că dialogul direct este cea mai corectă și eficientă cale pentru a clarifica responsabilitățile, limitele legale și eventualele soluții.

Participare și în sistem on-line

Microsoft Teams meeting

Join: https://teams.microsoft.com/meet/36741006443157?p=kqDA2FpEwHnmMN27Bi

Meeting ID: 367 410 064 431 57

Passcode: 7P3kc6mM

Consiliul Județean Sibiu tratează cu seriozitate toate semnalele primite. Ori de câte ori au existat sesizări punctuale privind calitatea produselor, acestea au fost analizate și transmise furnizorilor pentru verificare și remediere, iar situațiile semnalate au fost soluționate în cel mai scurt timp posibil.

Este însă esențial să precizăm că Programul pentru Școli este reglementat strict la nivel național prin Hotărârea Guvernului nr. 652/2023, act normativ care stabilește exact tipurile de produse ce pot fi distribuite, condițiile acestora și valorile maxime alocate per porție.

Conform cadrului legal, produsele permise sunt:

A. Fructe și legume:

* mere

* pere

* struguri de masă

* prune

* morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie

* ardei grași

* castraveți proaspeți

B. Lapte și produse lactate:

* lapte de consum fără adaos de lapte praf (pasteurizat sau UHT), fără zahăr sau alți îndulcitori și fără cacao

* produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf (iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana etc.), fără zahăr, fără fructe și fără cacao

* caș (acolo unde unitățile dispun de echipamente frigorifice)

C. Produse de panificație:

* corn sau baton ambalat, din făină integrală/dietetică, cu respectarea limitelor privind zahărul, grăsimile și sarea prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 541/2025

* covrigi simpli sau biscuiți uscați, ambalați, din făină integrală/dietetică, cu respectarea acelorași limite

Valorile maxime permise de legislație sunt:

* 0,80 lei/porție/elev pentru fructe și legume

* 1,18 lei/porție/elev pentru lapte/iaurt

* 0,76 lei/porție/elev pentru produse de panificație

Aceste plafoane financiare sunt stabilite prin lege și limitează în mod obiectiv opțiunile privind diversitatea sau nivelul calitativ superior al produselor. Consiliul Județean Sibiu nu poate modifica nici lista produselor, nici specificațiile acestora, nici valorile alocate.

Produsele sunt livrate direct unităților de învățământ de către furnizori, conform contractelor în vigoare. Este important de subliniat că menținerea calității produselor depinde și de modul în care acestea sunt depozitate și gestionate la nivelul școlilor.

În acest sens, responsabilitatea de a verifica produsele la recepție și de a semnala prompt orice neconformitate către Consiliul Județean Sibiu în vederea remedierii eventualelor probleme revine unităților de învățământ.

Totodată, depozitele furnizorilor sunt supuse verificărilor entităților abilitate în domeniul siguranței alimentare. Încurajăm unitățile de învățământ să verifice constant produsele și să ne informeze imediat atunci când apar situații neconforme.

Conform cadrului legal, responsabilitatea implementării poate reveni autorităților locale care doresc să deruleze Programul pe cont propriu.

Consiliul Județean Sibiu a solicitat primăriilor din județ să preia derularea programului. Singura unitate administrativ-teritorială care a transmis inițial un răspuns afirmativ a fost Primăria Laslea, care ulterior nu a continuat demersurile. Toate celelalte primării au solicitat ca derularea Programului să se facă, ca și până acum, de către Consiliul Județean Sibiu, dată fiind complexitatea acestuia.

Consiliul Județean Sibiu și-a asumat organizarea acestui program pentru a nu priva de aceste produse cei peste 39.800 de preșcolari și elevi din 265 de unități de învățământ din județul Sibiu.

În ceea ce privește petiția aflată în spațiul public, aceasta nu a fost înregistrată oficial la instituție până în acest moment. Considerăm însă legitim demersul părinților. Având în vedere caracterul național al programului, eventualele modificări privind diversitatea produselor sau nivelul finanțării pot fi realizate doar prin inițiativa Guvernului României, prin modificarea actului normativ în vigoare.

În acest sens, apreciem că petiția ar trebui adresată Guvernului, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerului Educației și Cercetării, pentru a fundamenta o propunere de revizuire a programului la nivel național. De asemenea, fiind un program aplicabil în întreaga țară, este util ca demersul să fie comunicat tuturor parlamentarilor de Sibiu, astfel încât și aceștia să susțină eventualele modificări legislative necesare. Este foarte posibil ca situații similare să existe și în alte județe.

Consiliul Județean Sibiu va prelua la rândul său această petiție, va analiza aspectele semnalate și va sesiza autoritățile centrale asupra problemelor ridicate.

Pentru întâlnirea de vineri au fost trimise invitații de participare și celorlalte instituții implicate, respectiv:

– Instituția Prefectului Județul Sibiu

– Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

– Direcția de Sănătate Publică Sibiu

– Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu

– Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Sibiu

– Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorSibiu

– Oficiul Fitosanitar Sibiu

precum și celor trei firme care au câștigat licitațiile pentru derularea acestui program în Județul Sibiu în anul școlar 2025-2026:

– S.C. Simultan S.R.L.

– S.C. Prioritar Impex S.R.L.,

– Asocierea S.C. Isis-Pan S.R.L. & S.C. Biscotto S.R.L.

Rămânem deschiși la orice propunere care poate îmbunătăți acest proces, deoarece Programul pentru Școli reprezintă un sprijin real, în special pentru copiii proveniți din familii cu venituri reduse.