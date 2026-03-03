de la baia mare la sibiu: expoziție de anvergură la muzeul național brukenthal

Muzeul Național Brukenthal, în parteneriat cu Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», organizează expoziția „130 Școala de la Baia Mare (1896-2026) – Focus József Klein”, un eveniment de anvergură dedicat unuia dintre cele mai importante fenomene artistice din Europa Centrală.

Expoziția va fi găzduită la Palatul Brukenthal, în Sala cu coloane, Piața Mare, nr. 4, în perioada 6 martie – 26 aprilie 2026. Vernisajul este programat pentru data de 6 martie, ora 13:00.

Curatorii expoziției sunt dr. Iulia Mesea și Robert Strebeli, iar asistent curator este Nicoleta Niță.

Anul 2026 marchează 130 de ani de la înființarea coloniei de artă de la Baia Mare, devenită ulterior Școala de pictură de la Baia Mare, un nucleu artistic care a redefinit modernitatea în acest spațiu geo-cultural. Cu acest prilej aniversar, la Sibiu sunt prezentate, în premieră, lucrări din patrimoniul Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», fiind pentru prima dată când o expoziție reprezentativă de o asemenea amploare este itinerată în țară.

Publicul va putea admira opere semnate de artiști consacrați ai școlii băimărene, precum Traian Bilțiu-Dăncuș, Tibor Boromisza, D. N. Cabadaeff, Béla Czóbel, Simon Hollósy, József Klein, Tasso Marchini, Letiția Munteanu, Aurel Popp, Vilmos Perlrott-Csaba, Ipolit Strâmbu și Sándor Ziffer.

Expoziția aniversară are și o importantă componentă de recuperare culturală, reafirmând valoarea patrimoniului artistic și propunând un dialog între trecut și prezent. Întemeiată în 1896 de Simon Hollósy și un grup de artiști vizionari, Școala de la Baia Mare a promovat libertatea expresiei, studiul după natură și pictura de plein-air, respingând convențiile academice și sincronizându-se cu marile curente europene ale epocii – impresionismul, postimpresionismul, expresionismul, fovismul și constructivismul.

Un accent special este pus pe creația lui József Klein (1896-1945), considerat un artist emblematic pentru evoluția stilistică a școlii băimărene, dar și unul dintre destinele tragice ale generației sale.

Expoziția de la Sibiu va fi deschisă în prezența lui Robert Strebeli, director al Muzeului Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».