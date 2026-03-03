decizie istorică: inter sibiu și-a recuperat în instanță sigla și palmaresul

FC Inter Stars 2020 Sibiu a câștigat definitiv în instanță dreptul de a utiliza sigla, culorile și palmaresul clubului istoric FC Inter Sibiu, una dintre cele mai importante echipe din istoria fotbalului sibian.

Curtea de Apel București a respins, luni, 2 martie, ca nefondat apelul înaintat de Inter Media and Comunication S.p.A., prin mandatarul Rominvent S.A. Hotărârea este definitivă.

În urma acestei decizii, FC Inter Stars 2020 Sibiu poate folosi oficial identitatea vizuală a clubului de tradiție și va deține palmaresul echipei care a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului sibian: câștigarea Cupei Balcanice în 1991.

Teodor Birț, inițiatorul proiectului de readucere la viață a Interului, a declarat că decizia instanței reprezintă o reparație importantă pentru comunitate.

„Sunt foarte bucuros că, după o perioadă de câțiva ani, am reușit în sfârșit să recuperăm în instanță un bun al Sibiului. Este o mare realizare pentru fotbalul de la noi din localitate. Am readus la viață FC Inter Sibiu, o echipă de tradiție, iubită de sibieni. Asta ne obligă să facem mult mai mult pe viitor pentru FC Inter. Este o mare responsabilitate pentru noi de a-i reda acestei echipe strălucirea de altădată, dar suntem convinși că, alături de suporterii sibieni, vom reuși. Este o mare victorie de a recupera palmaresul, sigla și culorile clubului care a obținut, la nivel de seniori, singurul trofeu pentru fotbalul sibian, Cupa Balcanică, cucerită în 1991”, a declarat acesta.

Inter, simbol al fotbalului sibian

FC Inter Sibiu a fost înființat în 1982, numele provenind de la întreprinderea Independența și cartierul Terezian. În 1986, echipa a promovat în Divizia B, iar în 1988 a ajuns pe prima scenă fotbalistică a țării.

Sezonul 1990–1991 a rămas unul de referință: Inter a încheiat pe locul al patrulea în Divizia A și a cucerit Cupa Balcanică, trofeu care reprezintă și astăzi cea mai mare performanță a fotbalului sibian la nivel de seniori.

În 1996, echipa a retrogradat în Divizia B, iar în anul 2000 clubul a fost desființat.

Decizia definitivă a instanței deschide acum calea pentru consolidarea proiectului Inter la Sibiu, sub identitatea istorică recunoscută oficial.