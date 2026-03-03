doi sibieni, condamnați la închisoare, prinși de poliție în județul alba

Ieri, 2 martie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au depistat și reținut doi bărbați din județul Sibiu, ambii posesori ai unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Sibiu.

Primul dintre aceștia este un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sibiu, condamnat la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.

Cel de-al doilea bărbat are 33 de ani și este din localitatea Jina, județul Sibiu. Acesta a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare pentru aceeași infracțiune de șantaj.

Ambii bărbați au fost depuși în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepselor stabilite de instanță.