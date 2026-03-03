dorinel munteanu, atac dur la arbitrii meciului de la cluj: “știm cu toții cine a fost la var”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a pus tunurile de arbitraj după eliminarea sibienilor din Cupa României, 1-2 în deplasare, cu U Cluj.

Sibienii nu au primit penalty în finalul primei reprize a meciului de la Cluj, la un henț clar în careul clujean. Deși VAR a analizat faza, centralul Mladinovici nu a fost chemat la monitor să ia o decizie.

Dorinel Munteanu a acuzat la final arbitrajul în meciul de la Cluj, atât al centralului Mladonovici, cât și cel de la VAR, unde au fost Iulian Călin și Alexandru Vodă.

”Ca de fiecare dată, trebuia să intervină terța persoană sau grupul, ca să spun așa. Din punctul meu de vedere fost henț în careu în finalul primei reprize. Nu am primit 11 metri, maniera de arbitraj a fost una ostilă, mai ales la tragerile de timp ale gazdelor, dar nu meritam să pierdem. Indiferent ce spun alții, diferența se face la arbitraj, dacă noi spunem ceva despre deciziile arbitrilor, toate sunt cum doresc dânșii. La VAR știm cine a fost, nu mai comentăm, nu vreau să fac niciun fel de combinație, dar am pierdut nemeritat, nu pe teren, ci din alte motive” a spus Dorinel Munteanu la flash-interviuri.

Dorinel a făcut aluzie la faptul că arbitrul VAR, Iulian Călin este membru PNL, partid în care primarul din Cluj, Emil Boc este vicepreședinte.

Antrenorul sibienilor spune că echipa se va concentra pe salvarea de la retrogradare. ”Nu am reușit calificarea, dar îmi felicit echipa că am făcut o partidă bună, am avut curaj, prima repriză a fost una echilibrată. Următorul nostru obiectiv e jocul de la Galați, acolo punctele sunt mult mai importante, știm situația noastră din clasament” a mai declarat ”Neamțul”.

FC Hermannstadt a pierdut marți, scor 1-2 cu U Cluj, în sferturile Cupei României și a părăsit competiția.