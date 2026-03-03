drama unei mame din sibiu: 8 ani de luptă cu banca pentru 100.000 de lei retrași abuziv

De 8 ani, Cristina duce o luptă epuizantă pentru a recupera o sumă uriașă de bani, retrasă abuziv din contul ei bancar. Prima dată a apelat la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituție care i-a dat dreptate și a dispus, pe lângă amendarea băncii, realimentarea contului cu suma retrasă. Însă, pentru că banii nu au mai ajuns niciodată înapoi, sibianca și-a căutat dreptatea în instanță, dând banca în judecată. Deși a câștigat în prima fază, magistrații Tribunalului Sibiu i-au respins recent cererea în apel. Astăzi, femeia a ajuns la capătul puterilor și nu mai știe ce cale să urmeze pentru a-și vedea banii înapoi.

Totul a început când Cristina, o mamă din Sibiu, s-a trezit fără suma de 100.000 de lei din cont. Suma fusese retrasă de fostul ei soț, pe când încă erau căsătoriți, deși, conform contractului cu clauză specială încheiat cu Banca Transilvania, ea era singura persoană care putea face retrageri.

Fostul soț a retras banii, deși clauza era clară: „Era vorba de 100.000 lei”

Cristina avea contul deschis la Banca Transilvania încă din anul 2005. După nuntă, a depus în acest cont suma de 140.000 de lei, provenită din vânzarea unui apartament. Pentru a fi sigură că economiile ei sunt protejate, a stipulat în contract o clauză fără echivoc: banii nu puteau fi retrași decât cu prezența și semnătura ei.

„În perioada liceului, în anul 2005 aproximativ, mi-am deschis contul la Banca Transilvania. După ce m-am căsătorit, în urma darului de nuntă, am cumpărat cu apartament în Terezian. După 6 luni l-am vândut, iar banii de pe el i-am pus în contul de la bancă. L-am împuternicit și pe fostul meu soț, dar am întocmit un contract cu clauză specială, astfel încât banii să nu poată fi retrași decât cu prezența și semnătura mea. El putea depune bani, dar doar eu puteam face retragerea. La momentul respectiv doar Banca Transilvania avea o astfel de clauză, astfel că am avut încrederea că banii sunt la loc sigur”, povestește Cristina.

Totuși, la începutul anului 2018, fostul soț a golit contul în care se mai afla suma de 100.000 lei. Acesta a retras suma de 99.500 de lei, iar banca a reținut restul de 500 de lei drept comision de retragere, ignorând clauza care interzicea astfel de operațiuni fără acordul titularului.

„În februarie 2018, când eram cu băiețelul în spital, fiindcă suferise o bronșiolită, fostul soț a depus o cerere de retragere și a ridicat întreaga sumă din cont fără consimțământul meu, fără semnătura mea. Am aflat întâmplător, când am sunat la bancă să întreb dacă a intrat indemnizația. Atunci mi s-a spus că depozitul este zero. Era vorba de 100.000 de lei acum 8 ani”, spune femeia.

Șocată de situație, sibianca a cerut explicații băncii, întrebând cum a fost posibilă o asemenea eroare. Răspunsul primit a fost unul descurajant: „Mi-au spus că a fost o eroare a angajatului și să mă gândesc dacă vreau să înaintez vreo plângere sau un proces, deoarece va suferi angajata, care are un copil. Nu mai conta că eu am rămas pe drumuri, cu un copil și fără bani? După aceasta poveste m-am despărțit de fostul soț și m-am mutat la părinți”, adaugă sibianca.

ANPC a obligat banca să returneze banii, dar decizia a fost ignorată

Văzând că nu găsește înțelegere la bancă, Cristina a depus o sesizare la ANPC. Instituția a sancționat banca de două ori și a ordonat realimentarea contului cu suma retrasă ilegal. Însă banca a refuzat să se conformeze.

„Am depus sesizare la ANPC, iar ei au fost la bancă și au verificat contractul. Pe chitanța de retragere s-a văzut clar că eu nu am semnat. ANPC a cerut atunci realimentarea contului, însă bancă a refuzat să țină cont de procesul verbal, motiv pentru care instituția a aplicat o amendă de 5.000 de lei și a dispus din nou realimentarea contului cu suma retrasă. Banca a contestat al doilea proces verbal în instanță, însă și aici ANPC a câștigat procesul”, spune femeia.

Ulterior, magistrații Judecătoriei Sibiu au stabilit ca banca să plătească o amendă de 2.000 de lei și să returneze banii Cristinei.

Deznodământ după 8 ani: Banca a câștigat, sibianca a rămas fără economii

Încurajată de succesul de la ANPC, Cristina a angajat un avocat și a pornit procesul împotriva Băncii Transilvania. Deși în prima instanță judecătorii au recunoscut încălcarea contractului și au dispus returnarea banilor plus dobânzi, victoria a fost de scurtă durată. Banca a făcut apel, iar procesul s-a transformat într-un maraton al amânărilor.

„În 2020 am deschis dosarul în instanță, deși eu eram singură cu copilul și mutată la ai mei. Abia am reușit să plătesc taxa de timbru și avocatul, dar am fost hotărâtă să îmi câștig dreptatea. În anul 2024 am câștigat în primă instanță, iar banca era obligată să îmi restituie suma eliberată din contul meu. Banca a făcut apel, iar pronunțarea s-a amânat de 9 ori. Dosarul s-a redeschis apoi de două ori din diferite motive. La ultima înfățișare s-a prezentat, pentru prima oară, și fostul meu soț. Într-un final, instanța a dat hotărârea definitivă prin care s-a respins cererea mea, ca și cum nu aș avea dreptate. Cu toate probele, cu procesele verbale de la ANPC, cu contractul în mână, cu două hotărâri judecătorești, banca a câștigat”, spune Cristina, cu amărăciune.

După aproape un deceniu de luptă, sibianca speră încă la o minune, vrând ca povestea ei să fie o lecție pentru alți oameni. „Această situație ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru toate instituțiile financiare: clienții trebuie protejați, contractele respectate, iar abuzurile nu trebuie să treacă neobservate”, a conchis aceasta.

Ora de Sibiu a solicitat un punct de vedere și Băncii Transilvania. Vom reveni cu răspunsul atunci când va fi furnizat.