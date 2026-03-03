fc hermannstadt, eliminată din cupa româniei: sibienii au condus la cluj și au fost privați de un penalty / video

FC Hermannstadt a părăsit Cupa României în sferturile de finală, după ce a pierdut marți, 1-2 la Cluj, cu Universitatea.

Anunțat titular, Karo a fost înlocuit la încălzire cu Issah, semn că cipriotul a avut ceva probleme medicale. Oarecum suprinzător, Dorinel Munteanu a mizat pe Jair, unul din jucătorii care nu confirmă deloc în acest sezon. La ”U”, Murgia, cel mai bun jucător al sibienilor sezonul trecut e doar rezervă.

Sibienii au intrat bine în meci, arătând că au venit să se califice în semifinale. Clujenii au o primă șansă la șutul lui El Sawy din minutul 14, dar mingea a fost pe direcția portarului Lazar.

”U” a fost sub prestațiile din ultimul timp din campionat, Sibiul a scăzut ritmul din start. Astfel, a fost o primă repriză anostă, fără faze importante.

Chiar în prelungirile primei părți, la o centrare în careul clujenilor, Chinteș respinge cu mâna, VAR-ul analizează faza două minute, dar centralul Mladinovici nu este chemat să revadă faza. Se intră la cabine cu un 0-0 echitabil după aspectul jocului.

”U” schimbă cei doi atacanți la pauză și își animă total ofensiva. Mendy pleacă vijelios spre poarta sibiană, Albu îl stopează cu prețul unui galben.

Sibienii dau lovitura în minutul 52, când Simba este bine găsit în careu și marchează cu un șut bine plasat. A fost prima reușită a suedezului pentru FC Hermannstadt.

Portarul sibienilor, Lazar acuză probleme medicale. ”Munti” face triplă schimbare, pe lângă portarul de rezervă, Muțiu, mai intră Ivanov și Florescu, în încercarea de a întări mijlocul terenului.

Sibiul se retrage, ”U” începe să preseze. ”Șepcile roșii” egalează în minutul 73, prin Mendy. Dorinel schimbă din nou, intră Chițu și Buș în ofensiva sibienilor.

”U” răstoarnă rezultatul în minutul 80, când Makalou profită de gafa lui Issah, intră în careul sibian, îl fentează lejer pe Chorbadzhiyski și înscrie cu un șut puternic. Issah era la capătul puterilor de prin minutul 70, dar Munteanu nu l-a înlocuit.

FC Hermannstadt are o șansă bună de egalare în minutul 90, dar nu reușește să împingă meciul în prelungiri. ”U” se impune cu 2-1 și merge în semifinalele Cupei, în timp ce FC Hermannstadt își concentrează toate energiile pentru salvarea de la retrogradare.

FC Hermannstadt: Lazar (Muțiu 58) – Căpușă, Issah, Chorbadzhiyski, Ciubotaru – Albu (Ivanov 58), Zargary, Jair (Florescu 58) – Simba, Afalna (Buș 73), Politic (Chițu 73). Antrenor: Dorinel Munteanu