femeie reținută după ce a furat din două magazine în mediaș

Ieri 2 martie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut o tânără în vârstă de 22 de ani, cercetată penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Potrivit anchetei, femeia este suspectată că, în datele de 19 ianuarie și 5 februarie 2026, ar fi sustras mai multe bunuri, printre care articole vestimentare și parfumuri, din incinta a două societăți comerciale din municipiul Mediaș.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea tinerei pentru 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive.