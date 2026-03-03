fișa de înscriere la liceu 2026, publicată: ce trebuie să știe elevii de clasa a 8-a

Fișa de înscriere la liceu 2026 a fost publicată de Inspectoratele Școlare Județene.

Documentul este esențial pentru admiterea în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027, iar completarea opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora va avea loc în perioada 13 – 20 iulie 2026, conform calendarului oficial.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2026

Potrivit metodologiei, media de admitere în clasa a IX-a este reprezentată exclusiv de media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Aceasta se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Cum sunt departajați candidații cu medii egale

Potrivit EduPedu, în cazul în care doi sau mai mulți candidați au medii de admitere egale, departajarea se face în următoarea ordine:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale

d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul Evaluării Naționale sau la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, pentru candidații care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale

Dacă, pe ultimul loc disponibil la o unitate de învățământ, există candidați cu toate mediile egale, aceștia vor fi declarați admiși.

Înscrierea la probele de aptitudini 2026

Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini are loc în perioada 13 – 15 mai 2026.

Calendar probe de aptitudini:

11 – 12 mai 2026 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere

13 – 15 mai 2026 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 – 22 mai 2026 – Desfășurarea probelor

25 mai 2026 – Comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor (dacă este cazul)

29 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale după contestații

9 iulie 2026 – Validarea listei candidaților admiși

14 iulie 2026 – Transmiterea listei finale către Centrul Național de Admitere

Candidații respinși la probele de aptitudini își pot ridica fișele pentru a participa la repartizarea computerizată.

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 2026

Înscrierea pentru aceste probe se face tot în perioada 13 – 15 mai 2026.

Calendar probe de limbă:

11 – 12 mai 2026 – Eliberarea anexelor

13 – 15 mai 2026 – Înscrierea candidaților

18 – 22 mai 2026 – Desfășurarea probelor

25 mai 2026 – Comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

29 mai 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Documentele pentru recunoașterea certificatelor internaționale de competență lingvistică pot fi depuse până la 25 mai 2026.

Calendarul complet al admiterii la liceu 2026-2027

13 – 20 iulie 2026 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere

13 – 20 iulie 2026 – Introducerea și verificarea datelor în aplicația informatică

20 iulie 2026 – Termen-limită pentru transmiterea bazelor de date

21 iulie 2026 – Corectarea eventualelor erori

22 iulie 2026 – Repartizarea computerizată

22 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor

23 – 28 iulie 2026 – Depunerea dosarelor la liceele unde candidații au fost admiși

29 – 31 iulie 2026 – Soluționarea situațiilor speciale

Atenție! Orice opțiune completată greșit poate conduce la o repartizare nedorită, iar un număr redus de opțiuni poate duce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

Fișa de înscriere pentru anul școlar 2026-2027 și anexele necesare pentru participarea la probele de aptitudini sau de limbă modernă/maternă sunt disponibile pe site-ul oficial al Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Fisa de inscriere in anul scolar 2026-2027 admitere in clasa a IX a

Anexa fisa de inscriere in anul scolar 2026-2027

calendar admitere liceu 2026