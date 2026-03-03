furnizorii de energie etichetați pe culori: anre propune un nou sistem bazat pe reclamații

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) intenționează să introducă un nou sistem de clasificare pentru furnizorii de energie electrică, bazat pe culori. Acest sistem va reflecta nivelul de insatisfacție al clienților față de serviciile furnizorilor, exprimat prin reclamațiile primite la ANRE.

Un nou criteriu de selecție pentru consumatori

George Niculescu, președintele ANRE, a subliniat necesitatea acestui demers în contextul stabilizării prețurilor pe piața energiei, după criza provocată de pandemia de Covid-19 și reliberalizarea de anul trecut. „Este momentul ca furnizorii să poată fi aleși și în funcție de calitatea serviciilor, nu doar pe baza prețului cel mai mic”, a declarat Niculescu.

„O altă prioritate pe care o avem la autoritate pentru anul 2026 – pentru că am avut în anii trecuți și la dumneavoastră în studio, am dezbătut de multe ori lucrul acesta – am văzut cât de mult a fost afectată piața de energie și cât de mult au avut de suferit consumatorii de energie electrică și de gaze naturale în acești ani, și ținând cont de lucrurile acestea, și ținând cont de faptul că prețurile oarecum pe piața de energie s-au stabilizat, trebuie să punem accent și pe calitatea serviciilor, nu doar pe preț, dacă până acum am fost focusați să încurajăm ceea ce înseamnă oferte atractive pentru consumatorii casnici și non-casnici – evident că lucrul acesta îl vom face și în continuare – trebuie să punem niște, cum să vă spun eu, etichete și pe furnizori. Etichete în modul corect, îl spun nu sub altă formă”, a anunțat George Niculescu, la conferință de specialitate.

Clasificare pe culori bazată pe reclamații

Sistemul propus va împărți furnizorii de energie electrică în trei categorii de culori: verde, galben și roșu, în funcție de numărul și gravitatea reclamațiilor primite de la consumatori. Aceste reclamații vor fi atent verificate de specialiștii ANRE înainte de a fi incluse în evaluare.

„Vrem să implementăm un sistem în care în funcție de reclamațiile pe care le primim de la consumatori, deci, pe bună dreptate, ce ne reclamă nouă la autoritate, consumatorii de energie electrică, să împărțim în categorii furnizorii de energie electrică. Nu doar prețul să fie un criteriu prin care un consumator își alege furnizorul, ci și calitatea serviciilor. Pe culori o să-i punem: verde, galben și roșu, în funcție de cât de reclamați sunt. Deci luăm feedback de la consumatori, ne tragem informațiile, nu inventăm noi absolut nimic. Vedem care sunt cei mai reclamați furnizori în momentul de față. Vă dați seama că verificăm tot, nu lăsăm lucruri la întâmplare și în funcție de aceste reclamații vom împărți ca furnizorii de energie electrică pe categorii, pentru că, așa cum vă spuneam, prețul este foarte important, dar este importantă și calitatea serviciilor pe care furnizorii le prestează. Degeaba am – sau nu poate degeaba – dar, pe lângă faptul important că am un preț mic, dar dacă nu-mi emite factură patru luni la rând deja am o calitate a serviciilor care nu este prestată la un nivel corect”, a precizat președintele ANRE.

Conform Mediafax, acest sistem de clasificare vine să completeze comparatorul de prețuri disponibil pe site-ul ANRE, oferind consumatorilor informații suplimentare pentru a face alegeri informate privind furnizorii de energie.