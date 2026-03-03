incendiu violent în miez de noapte la sibiu: mansarda unei case a fost distrusă / foto

Un incendiu violent a izbucnit în cursul nopții de luni spre marți. în jurul orei 3:00, la o locuință situată pe strada Aciliu din municipiul Sibiu.
La fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autoscară, două autospeciale de primă intervenție și un echipaj SMURD, forțele fiind suplimentate pentru a împiedica extinderea flăcărilor la imobilele învecinate.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la camera centralei termice, la magazia de lemne și la mansarda casei.
Intervenția promptă a pompierilor a făcut însă diferența. Aceștia au reușit să limiteze incendiul și să salveze parterul locuinței, precum și aproximativ jumătate din mansardă. De asemenea, au fost protejate casele și anexele din apropiere.
În urma incendiului, mansarda a fost afectată pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, iar magazia de lemne și camera centralei termice au fost distruse în totalitate.
Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost alimentarea defectuoasă cu combustibil a sistemului de încălzire.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate.
