lacrimi și zâmbete la săliște: mărțișoare făcute de bunici pentru copiii din tălmaciu / foto

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a publicat pe Facebook o poveste emoționantă despre o legătură specială care s-a creat între generații, în județul Sibiu.

Potrivit mesajului transmis de Daniela Cîmpean, vârstnicii de la Unitatea de Asistență Medico-Socială din Săliște primesc constant mici atenții pline de căldură sufletească din partea copiilor de la Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Tălmaciu.

Mesajul postat de Daniela Cîmpean, Președinta Consiliului Județean Sibiu

„Un bunic este cineva cu argint în păr și aur în suflet

Astăzi am aflat despre legătura specială dintre bunicii de la Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște și prichindeii Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” din Tălmaciu.

Micuții au trimis vârstnicilor o „Cutie a gândurilor bune”, în care au pus bilețele cu mesaje și desene colorate:

„𝑍𝑎̂𝑚𝑏𝑒𝑠̦𝑡𝑒, 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑣𝑎 𝑠𝑒 𝑔𝑎̂𝑛𝑑𝑒𝑠̦𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑒!”

„𝑆𝑎̆ 𝑓𝑖𝑖 𝑏𝑢𝑐𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑧𝑖!”

„𝐼̂𝑡̦𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑜 𝑖̂𝑚𝑏𝑟𝑎̆𝑡̦𝑖𝑠̦𝑎𝑟𝑒!”

„𝑈𝑛 𝑧𝑎̂𝑚𝑏𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑐!”

„𝑍𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑢 𝑠𝑜𝑎𝑟𝑒! 𝑇𝑒 𝑝𝑢𝑝!”

„𝑆𝑎̆𝑛𝑎̆𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑧𝑎̂𝑚𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒!”

„𝐼̂𝑡̦𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑜 𝑚𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑝𝑖𝑐𝑖!”

Gesturi simple, dar pline de lumină și de aduceri-aminte, care i-a bucurat pe cei cu părul cu neaua.

În replică, bunicii le-au confecționat mărțișoare în formă de inimă și i-au invitat în vizită pentru a le citi povești și a-i răsfăța cu dulciuri.

De astăzi, bunicii din Săliște sunt mai bogați în nepoți și în amintiri!”