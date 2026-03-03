o nouă decizie controversată: donald trump rupe relațiile comerciale ale sua cu spania

Președintele Donald Trump a surprins marți lumea politică internațională prin anunțul său de a rupe relațiile comerciale ale Statelor Unite cu Spania. Decizia vine după ce premierul spaniol, Pedro Sanchez, a refuzat să permită accesul americanilor în bazele militare spaniole și să sprijine o acțiune militară împotriva Iranului.

Motivul deciziei

Conform Mediafax, Donald Trump a declarat că Spania a avut o atitudine considerată neprietenoasă față de Statele Unite, refuzând să majoreze contribuția la bugetul NATO, o cerință pe care administrația sa a promovat-o intens. “Spania este singura care nu a acceptat să majoreze contribuția la bugetul NATO. Noi încercăm să-i convingem”, a comentat Friedrich Merz, cancelarul german, prezent la Casa Albă în momentul declarațiilor lui Trump.

Critici la adresa Marii Britanii

În aceeași conferință, Trump a lansat și critici la adresa premierului britanic, Keir Starmer, afirmând că nu este mulțumit de Marea Britanie. “Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a spus Trump, subliniind astfel dezamăgirea sa față de actuala conducere britanică.

Laudă pentru Germania

În contrast, președintele american a lăudat Germania și pe cancelarul Friedrich Merz pentru modul în care au gestionat situația din Orientul Mijlociu. Trump a evidențiat reacția promptă și cooperarea Germaniei în contextul tensionat al regiunii. Declarațiile lui Donald Trump au fost făcute de la Casa Albă, subliniind poziția fermă a administrației sale în ceea ce privește politica externă și relațiile internaționale.