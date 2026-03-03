panica de la tv lovește în agențiile din sibiu: au apărut primele anulări de vacanțe în egipt și iordania

Războiul din Iran afectează planurile de vacanță ale sibienilor. Cei care și-au programat concedii în perioada următoare, în destinații precum Egipt sau Turcia, privesc acum cu reticență plecările. În același timp, sunt și sibieni care au parte de o „vacanță prelungită” în Dubai, din cauza dificultăților de întoarcere în țară.

Agențiile de turism din Sibiu spun că situația tensionată din Iran le afectează activitatea, însă consideră că principalul factor care generează panică este modul în care informațiile sunt prezentate la televizor și în mediul online. Potrivit acestora, clienții devin îngrijorați și solicită informații suplimentare sau chiar anulări, deși în multe destinații vacanțele se desfășoară normal.

Alina Deaconu, reprezentant al Agenției Dream Travel, afirmă că a primit deja cereri de anulare pentru sejururi în Egipt, însă există și turiști care continuă să facă rezervări.

„Slavă Domnului, noi nu avem în perioada aceasta turiști blocați în Dubai, dar panica de la TV ne afectează foarte mult. Sâmbătă am primit anulări pentru Egipt, pentru data de 30 iulie, iar mulți dintre cei care au pachete rezervate pentru aprilie întreabă despre condițiile de anulare. Egiptul a fost întotdeauna sigur, mai ales Hurghada, unde se zboară din Sibiu. Pentru alte destinații nu am primit întrebări de anulare. Avem nevoie de susținere din partea mass-media, cu informații corecte și reale, pentru a nu se crea panică, așa cum a fost în pandemie. Ca să nu ne pierdem încrederea, ieri o familie a achitat avans pentru un sejur în Dubai, în 20.09”, a declarat Alina Deaconu.

La rândul său, Alexandra Cepoiu, manager zonal în cadrul Christian Tour, susține că, în prezent, vacanțele în Egipt și Turcia nu sunt anulate, iar turiștii reacționează, în general, normal.

„În acest moment, vacanțele spre Egipt și Turcia nu sunt anulate. Pasagerii reacționează în mod normal. Sunt puțin speriați pentru vacanțele din Dubai și Iordania, însă noi funcționăm normal, avem turiști și se zboară spre alte destinații. Cred că se exagerează puțin. Avem turiști în Dubai care sunt liniștiți, merg în safari, doar că nu se pot întoarce momentan acasă”, a precizat aceasta.

Costuri suplimentare acoperite de agenția de turism

Reprezentanta agenției a explicat că, pentru turiștii aflați în Dubai, perioada de cazare este extinsă de agenție, iar costurile suplimentare nu vor fi suportate de clienți.

„Agenția extinde perioada de cazare pentru cei din Dubai, urmând să vedem ulterior cum vor fi recuperați banii. Turiștii nu vor plăti nimic. Din câte am înțeles, o parte din costuri va fi subvenționată de Ministerul Turismului din Dubai. Important este că în acest moment nu mai sunt probleme acolo, nu se mai aud zgomote. Turiștii au fost la plajă, la mall, nu sunt probleme reale, doar că nu se poate reveni încă în țară. Suntem în contact permanent cu ei.

Recomandăm turiștilor să fie calmi, să nu renunțe la vacanțe. Nu sunt probleme în Egipt sau Turcia și nu ar trebui să se lase speriați”, a mai declarat Alexandra Cepoiu.

Reamintim că atât sibieni cât și mai mulți elevi și profesori din județul Sibiu au rămas blocați în Dubai, în urma închiderii temporare a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

