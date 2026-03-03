antreprenor din sibiu, blocat cu familia în dubai: „frustrarea este uriașă. vrem doar să ajungem acasă”

Un sibian a relatat, într-o postare publicată pe Facebook, situația vulnerabilă în care se află românii blocați în Dubai, în contextul războiului izbucnit. Acesta afirmă că „frustrarea este uriașă”, din cauza incertitudinii legate de zilele următoare și a lipsei informațiilor privind repatrierea.

Nicolae, antreprenor din Sibiu, susține că problemele cu care se confruntă românii aflați în Dubai, blocați din cauza războiului, pornesc de la lipsa de comunicare a autorităților cu privire la repatriere și ajung până la dezinformarea care, spune el, panichează inutil populația din țară.

„Din păcate, pentru a nu știu câta oară, ni se demonstrează că suntem conduși de oameni fără scrupule și fără caracter. La fel cum și o parte din media continuă să intoxice cu fake news-uri, prezentând o realitate complet diferită de ceea ce trăim noi aici.

În Dubai situația NU este cea care vi se arată acasă. Nu fugim de bombe. Nu dormim prin subsoluri de hotel. Viața este normală – oamenii se plimbă pe stradă, merg în mall-uri, mănâncă la terase. Orașul funcționează perfect.

Singurii care par invizibili suntem noi, românii.

Nu avem nicio informație clară despre repatriere. Nimeni nu ne-a contactat. Cazarea nu este plătită de nimeni. Mâncarea, la fel. Cu alte cuvinte, nu am primit nici măcar un pahar de apă. Suntem pe cont propriu, complet.

Pentru mine, ca tată a doi copii mici, frustrarea este uriașă. Nu știu pentru câte zile să mai caut cazare. Nu știu câte zile vom mai sta pe aici, nu știu când cineva ne va băga și pe noi în seamă. Și cel mai greu moment este atunci când mă întreabă copiii mei:

„Tati, noi când mergem acasă?”

Ce să le răspund?

Dubai este frumos, totul este la superlativ, nimic de reproșat orașului sau oamenilor de aici. Dar, după 10 zile petrecute aici, nu te mai poți bucura de nimic. Când nu știi ce urmează, când nu ai nicio informație și nicio siguranță, totul devine apăsător.

Nu cer bani. Nu cer hoteluri de șapte stele. Nu cer compasiunea nimănui și nici nu îmi fac iluzii că autoritățile se vor autosesiza.

Vreau un singur lucru:

Să ajungem acasă. În pace. În liniște. Atât”, a transmis sibianul în încheierea mesajului său.

Reamintim că situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată după atacurile iraniene ca ripostă la operațiunile militare ale SUA și Israelului, vizând baze americane. În prezent, războiul a intrat în a treia zi după uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în operațiunea israeliană „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat misiunea „Epic Fury”. Iranul continuă riposta, iar manifestații pro-Iran au loc în mai multe state, inclusiv Pakistan și Irak. Conflictul i-a afectat inclusiv pe cei cei din Emiratele Arabe sau Qatar, zborurile fiind anulate, iar planurile turiștilor date peste cap. (DETALII AICI)

De asemenea, mai mulți elevi și profesori din județul Sibiu au rămas blocați în Dubai, în urma închiderii temporare a spațiului aerian din Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

