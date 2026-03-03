petiție pentru interzicerea jocurilor de noroc în sibiu: „prezența lor în oraș afectează siguranța oamenilor”

Consilierul local Diana Mureșan (USR) a inițiat o petiție pentru interzicerea jocurilor de noroc pe raza municipiului Sibiu. Aceasta vrea să afle care este dorința sibienilor înainte ca un proiect în acest sens să ajungă în Consiliul Local.

Guvernul României a oferit, printr-o ordonanță de urgență, consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc. Primăriile pot decide acum dacă permit sau nu funcționarea „păcănelelor” în localitate. În acest context, consilierul local Diana Mureșan (USR) a inițiat o petiție pentru a afla ce își doresc sibienii: interzicere sau reglementare.

Prin intermediul petiției, denumită „Fără jocuri de noroc în Municipiul Sibiu”, se solicită Consiliului Local al Municipiului Sibiu să fie adoptată o hotărâre prin care să interzică desfășurarea activităților de jocuri de noroc pe teritoriul municipiului, folosindu-și competența legală prevăzută expres de lege. Diana Mureșan spune că „această decizie este esențială pentru a proteja comunitatea și pentru a modela dezvoltarea orașului în direcția unui mediu urban sănătos și sigur”. „Prezența sălilor de jocuri de noroc în cartiere rezidențiale, în apropierea școlilor și în zone frecventate de turiști afectează siguranța și confortul urban. Sibiul are nevoie de un oraș sigur, în care copiii pot crește protejați și în care comunitatea se poate bucura de spațiile publice fără teama de abuzuri sau activități periculoase”, se arată în descrierea petiției.

În primele două ore de la inițierea petiției, aceasta a fost semnată deja de aproape 200 de persoane. „Urmează să discutăm despre asta în Consiliul Local și am vrut să văd ce zic sibienii, dacă își doresc interzicerea lor. E cel mai ușor mod de a vedea dacă e susținută o cauză sau nu. În doar o oră am avut 100 de semnături. Am inițiat petiția din dorința de a auzi vocea sibienilor”, a precizat Mureșan.

Dacă nu se va obține interzicerea lor, consilierul propune mutarea sălilor de jocuri de noroc la marginea orașului prin reglementări clare: „În cazul în care nu se va ajunge la interzicerea lor, măcar să le ducem spre ieșirea din oraș”.

Petiția poate fi semnată AICI.

Vă reamintim că, zilele trecute, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, spunea că nu este de acord cu interzicerea jocurilor de noroc, ci cu reglementarea acestora. Fodor a mai precizat că este necesară o mai bună organizare a funcționării acestor spații, atât în ceea ce privește amplasarea, cât și programul de funcționare și alte criterii specifice. (DETALII AICI) Într-un interviu pentru Europa FM, primarul Sibiului preciza că în oraș sunt peste 200 de săli de jocuri de noroc.

