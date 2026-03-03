Prețul carburanților la pompă ar putea să depășească pragul de 10 lei, o valoare nemaiatinsă nici măcar în criza energetică din 2022, a admis marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Aceasta prognoză vine pe fondul escaladării tensiunilor în Orientul Mijlociu, care afectează prețurile internaționale ale petrolului.

Impactul războiului din Orientul Mijlociu

Ministrul Ivan a declarat că dacă prețul barilului de petrol va crește la 120-130 de dolari, acest lucru se va reflecta în prețul benzinei și al motorinei din România. “Depinde foarte mult cât mai durează acest conflict”, a spus Ivan, subliniind că scenariul de 10 lei pe litru, deși improbabil acum două zile, a devenit o posibilitate din cauza evoluțiilor recente.

“Depinde foarte mult de cum evoluează situația în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să controlăm nici noi din România sau cred că aproape nimeni din Occident”, a declarat Bogdan Ivan.

Întrebat despre prețurile exacte pe care șoferii le-ar putea vedea în benzinării, Ivan a menționat că, dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, este posibil să se atingă pragul de 10 lei pe litru. “Facem tot ce ține de noi ca să absorbim acest șoc, dar nu putem să controlăm piața mondială de carburanți din România, din nefericire”, a subliniat ministrul Energiei.

Potrivit Mediafax, cei mai importanți operatori de distribuție de carburanți au fost convocați la o ședință cu Bogdan Ivan, pentru a analiza stocurile și traseele de aprovizionare.

Declarațiile anterioare ale ministrului

Cu o zi înainte, ministrul Ivan dădea asigurări că nu există motive ca prețurile să ajungă la 10 lei, subliniind că România este asigurată cu depozite de urgență „umplute în proporție de 102%”, capabile să asigure aprovizionarea timp de 90 de zile.

“O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față”, a declarat luni ministrul Energiei.

Context Economic și Recorduri Anterioare

Conform analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, prețul carburanților ar putea depăși pragul de 9–10 lei/litru dacă țițeiul se stabilizează la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu.

Recordurile de preț au fost atinse în iunie 2022, când benzina a costat 8,68 lei pe litru, iar motorina 9,24 lei pe litru. În acea perioadă, statul a acordat o reducere temporară de 50 de bani pe litru pentru șoferi.