profesoară din mediaș, blocată cu fiicele în infernul din abu dhabi: „cerul era luminat de explozii, am fost mutați în buncăre”

Vacanța intersemestrială s-a transformat într-un coșmar pentru zeci de sibieni surprinși de escaladarea violentă a conflictului din Orientul Mijlociu. Printre cei blocați în zona de conflict se află și Mihaela S., profesoară la Liceul Tehnologic Automecanica Mediaș, care trăiește momente de groază alături de cele două fiice ale sale.

Situația din Orientul Mijlociu a devenit critică după uciderea liderului iranian în operațiunea „Roaring Lion” și ripostele masive cu rachete care au urmat. În timp ce spațiul aerian rămâne închis, sibienii noștri caută adăpost în fața atacurilor care luminează cerul nopții.

„Oamenii alergau pe stradă să se adăpostească”

Mihaela a plecat din Mediaș pe 24 februarie, sperând la o vacanță liniștită alături de fiicele sale — una elevă în clasa a VII-a la Liceul Teoretic „Roth-Oberth” și cealaltă în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu. Realitatea de la fața locului este însă desprinsă din filmele de război.

„Suntem într-un context extrem de tensionat. Nopțile sunt marcate de bombardamente și alerte care amplifică starea de teamă. Noaptea trecută, cerul era pur și simplu luminat de explozii, iar pentru prima dată am văzut oameni alergând pe stradă pentru a se adăposti”, a declarat Mihaela S. pentru Ora de Sibiu.

Noapte de veghe în buncărul hotelului

Siguranța turiștilor a devenit prioritatea zero pentru personalul hotelier din Abu Dhabi.

„Șeful securității hotelului a venit de acasă în miez de noapte pentru a sta alături de noi. Ne-au mutat pe toți într-o încăpere protejată, un fel de buncăr cu pereți armați aflat la un etaj intermediar. Personalul ne oferă consiliere permanentă, dar atmosfera rămâne extrem de apăsătoare”, povestește profesoara.

Sprijin de la autoritățile locale, dar incertitudinea persistă

Guvernul local încearcă să gestioneze criza umanitară și să asigure confortul celor blocați, oferind facilități pentru a reduce povara acestui blocaj forțat.

„Guvernul de aici ne asigură cazare gratuită și masă până în momentul în care zborurile vor fi reluate, astfel încât să putem pleca în condiții de siguranță”, a precizat Mihaela.

Totuși, incertitudinea legată de întoarcerea acasă cântărește greu, iar efortul de a rămâne stăpână pe sine este uriaș: „Încerc să rămân calmă și puternică pentru ele, însă neliniștea legată de ceea ce se întâmplă în jur este greu de ignorat. Sperăm ca situația să se stabilizeze cât mai curând și să ne putem întoarce acasă în siguranță”.

Zeci de sibieni trăiesc aceeași stare de incertitudine

Drama familiei din Mediaș este reflectată la nivelul întregului județ, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu confirmând prezența a numeroase alte cadre didactice și elevi blocați în Emirate, proveniți de la instituții precum Colegiul „Octavian Goga”, Școala „Regina Maria” sau Liceul Tehnologic Cisnădie.

Află mai multe- Nouă dascăli și 8 elevi din Sibiu, Mediaș și alte 3 localități, blocați în Dubai: lista completă cu toți

Toți aceștia așteaptă acum intervenția autorităților diplomatice și redeschiderea rutelor aeriene, în timp ce conflictul dintre Iran și forțele aliate continuă să genereze instabilitate în întreaga zonă a Golfului, lăsând sute de turiști români în așteptarea unei soluții de salvare.

„Situația trebuie privită fără dramatizări”

Alte două sibience stabilite în regiune oferă o perspectivă mai nuanțată asupra contextului militar. Irene Dăncăneț, o tânără din Sibiu care lucrează pe aeroportul Hamad International din Qatar, susține că situația trebuie înțeleasă fără exagerări, deoarece țintele sunt baze militare strategice, nu populația civilă. „Nu vorbim despre atacuri asupra populației civile. Există riscuri colaterale, mai ales în cazul interceptărilor aeriene, însă aceste situații sunt gestionate prin măsuri stricte de siguranță. Nu stă nimeni blocat în aeroport fără sprijin, oamenilor li s-a oferit cazare și suport logistic”, a precizat Irene, subliniind că limitarea zborurilor este o măsură standard de siguranță. (detalii aici)

O poziție similară are și Denisa, o altă sibiancă stabilită în Dubai, care afirmă că în prezent lucrurile sunt sub control și că unele zboruri au început deja să fie operate. Ea atrage atenția că anumite relatări din social media pot fi exagerate și că autoritățile informează populația la fiecare mișcare. „Astăzi este mult mai liniștit și deja încep să se opereze din nou unele zboruri din Abu Dhabi și Dubai. Mulți oameni, din cauza panicii, exagerează cu afirmații care nu își au rostul”, a declarat aceasta.