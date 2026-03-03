sibian prins cu peste 200 km la oră pe autostrada a3: era să ”strice” radarul

Un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Ocna Sibiului, a fost depistat de polițiști după ce a fost surprins circulând cu o viteză de 204 km/h pe Autostrada A3.

Incidentul a avut loc în noaptea de 1 martie, în jurul orei 02:35. Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostradă A3 Turda-Borș l-au oprit pe șofer pe tronsonul Câmpia Turzii – Nădășelu, la kilometrul 12, pe sensul de mers spre Turda. Pe sectorul respectiv de drum, limita maximă de viteză admisă este de 130 km/h.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că sibianul avea dreptul de a conduce suspendat în momentul în care a fost prins la volan.

Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 4.050 de lei.

Totodată, pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, cercetările fiind continuate de polițiști.