sibiul, în topul orașelor cu cele mai multe locuri de parcare: stăm mai bine decât cluj, iași sau oradea

O analiză recentă arată diferențe semnificative între marile municipii din România în ceea ce privește prețurile parcărilor rezidențiale și raportul locurilor de parcare publice la numărul de locuitori.

Sibiul se află în topul orașelor din România cu cele mai multe locuri de parcare raportat la numărul de locuitori, oferind un loc de parcare la fiecare 4 persoane.

Cu aproximativ 34.000 de locuri publice, municipiul stă mai bine decât orașe precum Cluj-Napoca, Iași sau Oradea, unde raportul parcărilor la populație este mai redus.

În plus, prețurile abonamentelor riveran în Sibiu sunt accesibile, între 23 lei/lună pentru persoane fizice, iar tarifele pentru parcările cu plată în oraș variază între 1,5 și 3 lei/oră, ceea ce face ca orașul să fie mai prietenos pentru șoferi comparativ cu alte mari municipii ale țării.

Studiul realizat de G4Media și Info Sud-Est include 10 dintre cele mai mari orașe, fără a cuprinde Bucureștiul, și se bazează pe date actualizate în noiembrie 2025.

Cele mai scumpe și cele mai ieftine parcări rezidențiale

Iași – 552 lei/an pentru un loc de parcare rezidențial.

Constanța – 528 lei/an pentru persoane fizice (plus taxa de 200 lei/an pentru ocuparea domeniului public, anulată definitiv în instanță în 2025).

La polul opus:

Cluj-Napoca – 94 lei/an

Timișoara – 113 lei/an

Brașov – 156 lei/an

Potrivit https://www.info-sud-est.ro/ în multe orașe, prețurile pentru parcările nerezidențiale variază între 1,5 și 8 lei/oră, în funcție de zonă și tipul parcării. În unele municipii există licitații pentru locuri de parcare rezidențiale, cu tarife care pot ajunge la valori exorbitante.

Municipiile cu cele mai multe și cele mai puține parcări raportate la locuitori

Timișoara – un loc la 3 locuitori

Sibiu – un loc la 4 locuitori

Brașov – un loc la 4 locuitori

La polul opus:

Galați – un loc la 9 locuitori

Constanța – un loc la 7 locuitori

Situația orașelor analizate

Cluj-Napoca : aproximativ 51.000 de locuri de parcare; abonamente rezidențiale de 94 lei/an pentru persoane fizice.

: aproximativ 51.000 de locuri de parcare; abonamente rezidențiale de 94 lei/an pentru persoane fizice. Iași : peste 58.000 de locuri de parcare publice; cost anual 552 lei.

: peste 58.000 de locuri de parcare publice; cost anual 552 lei. Constanța : aproape 38.000 de locuri publice; abonament 528 lei/an pentru persoane fizice.

: aproape 38.000 de locuri publice; abonament 528 lei/an pentru persoane fizice. Timișoara : 83.000 de locuri de parcare; cel mai scump abonament 660 lei/an.

: 83.000 de locuri de parcare; cel mai scump abonament 660 lei/an. Brașov : 55.000 de locuri; abonament rezidențial 120–156 lei/an, planuri de creștere la 500 lei/an prin licitație.

: 55.000 de locuri; abonament rezidențial 120–156 lei/an, planuri de creștere la 500 lei/an prin licitație. Craiova : 42.000 de locuri; abonamente între 170–250 lei/an + 116 lei/an pentru ocuparea domeniului public.

: 42.000 de locuri; abonamente între 170–250 lei/an + 116 lei/an pentru ocuparea domeniului public. Galați : 25.500 de locuri; abonament rezidențial 173 lei/an.

: 25.500 de locuri; abonament rezidențial 173 lei/an. Oradea : 37.000 de locuri; abonament rezidențial 160 lei/an.

: 37.000 de locuri; abonament rezidențial 160 lei/an. Sibiu : 34.000 de locuri; abonament riveran 23 lei/lună, parcare supraetajată 100 lei/lună.

: 34.000 de locuri; abonament riveran 23 lei/lună, parcare supraetajată 100 lei/lună. Târgu Mureș: 18.000 de locuri; abonament universal 610 lei/an, abonament locatar 244 lei/an.

Subiectul parcărilor rămâne unul fierbinte în marile orașe din România, afectat de creșterea numărului de autoturisme și de dezvoltarea imobiliară haotică. Autoritățile locale caută soluții pentru gestionarea spațiilor, dar numărul insuficient de locuri de parcare și costurile ridicate generează nemulțumiri printre cetățeni.