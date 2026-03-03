sirenele nu vor mai răsuna în tot sibiul: explicații oficiale ale autorităților

În urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample, autoritățile au decis amânarea exercițiului de alarmare publică „Miercurea Sirenelor”, programat pentru 4 martie.

Decizia a fost luată deliberat, pe baza unei analize care a arătat că, în condițiile actuale, este nevoie de consolidarea comunicării publice, pentru ca scopul exercițiului să fie înțeles corect de întreaga populație.

Instituțiile responsabile precizează că amânarea nu schimbă necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică. Verificarea tehnică, mentenanța constantă și testarea funcțională a sirenelor reprezintă obligații instituționale și nu opțiuni. Orice disfuncționalitate în situații reale poate duce la pierderea de timp prețios, punând în pericol vieți omenești.

Exercițiile de alarmare publică nu sunt organizate simbolic sau pentru imagine, ci au un rol esențial: verificarea capacității reale a sistemului și familiarizarea populației cu semnalele de alarmare și semnificația acestora.

Amânarea actuală reprezintă, așadar, o măsură responsabilă de adaptare la context, fără a reduce exigențele instituționale privind pregătirea pentru situații de risc.

În perioada următoare, autoritățile vor comunica un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, pentru ca activitățile să se desfășoare clar, eficient și în siguranță.

Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme. Protecția vieții și siguranței cetățenilor nu este negociabilă.