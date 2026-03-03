spectacole de excepție în martie la filarmonica sibiu: de la vivaldi la tango argentinian

La Filarmonica de Stat Sibiu, luna martie aduce o serie de evenimente muzicale și inițiative dedicate comunității.

Agenda include concerte simfonice, un concert vocal-simfonic, un spectacol pentru cei mici și un atelier educativ. Sub egida campaniei „O Floare pentru Thalia”, instituția își invită publicul să transforme fiecare seară petrecută în sala de concert într-un simbol al primăverii.

Prin această inițiativă, spectatorii sunt încurajați să vină la concerte cu o floare în ghiveci sau un butaș, contribuind astfel la înfrumusețarea spațiului exterior al Filarmonicii.

Programul lunii debutează pe 5 martie cu un concert simfonic dedicat Zilei Femeii, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu îi are ca soliști pe violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian, într-un program care include Concertul pentru două violoncele de Antonio Vivaldi, versiunea pentru două violoncele a celebrului Dublu concert de Bach, Serenada pentru coarde de Edward Elgar și Mica serenadă de Mozart.

Pe 6 martie, publicul este invitat la „Volver”, un concert vocal-simfonic susținut de Analia Selis, alături de Orchestra Filarmonicii, dirijată de Tiberiu Soare. Programul reunește lucrări emblematice din repertoriul argentinian, de la tango și milonga la zamba și chacarera, în aranjamente orchestrale semnate de Mariano Castro și Julio Santillán.

Joi, 12 martie, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu concertează sub bagheta dirijorului italian Giancarlo De Lorenzo. Programul serii include două lucrări semnate de Nino Rota: Sinfonia sopra una canzone d’amore și suita simfonică din muzica filmului „La strada”.

Vineri, 13 martie, de la orele 10:00 și 11:30, Filarmonica găzduiește spectacolul pentru copii „Îndrăgostiții cu același nume”, inspirat din opera Bastien și Bastienne de W.A. Mozart. Regia este semnată de Ina Hudea, conducerea muzicală îi aparține lui Cristian Sandu, iar la pian se află Bianca Murariu. Producția este realizată în cadrul disciplinei „Clasă de operă” a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și este recomandată copiilor cu vârsta de peste 8 ani.

Pe 19 martie, Orchestra Filarmonicii urcă din nou pe scenă, sub conducerea dirijorului Joonas Pitkänen, alături de pianistul Mihai Ritivoiu. Programul reunește lucrări de Wojciech Kilar, Gabriel Fauré, Dinu Lipatti și Serghei Prokofiev, într-un parcurs repertorial care traversează secolul XX și începutul modernității muzicale europene.

Seria evenimentelor continuă pe 20 martie cu un atelier de percuție dedicat copiilor, organizat în Sala „Henry Selbing”, în două sesiuni, de la orele 10:00 și 11:00. Participanții vor descoperi instrumentele de percuție din orchestră, le vor putea testa și își vor confecționa propriul instrument la finalul activității. Atelierul se adresează copiilor cu vârsta minimă recomandată de 6 ani.

Programul muzical al lunii se încheie joi, 26 martie, cu un concert simfonic dirijat de Victor Dumănescu, având-o ca solistă pe pianista Inya Cutova, câștigătoarea Concursului-Festival Internațional de Interpretare Pianistică și Compoziție „Carl Filtsch” 2025. Programul serii include Uvertura operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Frédéric Chopin și Simfonia în Do major de Georges Bizet, trei lucrări reprezentative pentru eleganța clasicismului vienez, lirismul romantic și energia tinereții creatoare.

Biletele sunt disponibile online și la casa de bilete a filarmonicii.

Mai multe informații despre evenimentele Filarmonicii de Stat Sibiu sunt disponibile pe filarmonicasibiu.ro și în aplicația Filarmonica Sibiu.

Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.