trageri în poligonul poplaca în luna martie: se va folosi și muniție reală

Unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura, pe parcursul lunii martie, trageri în poligonul automatizat Poplaca, în cadrul procesului de instruire a militarilor.

Potrivit programului anunțat, tragerile cu muniție reală, folosind armamentul ușor de infanterie, vor avea loc în următoarele date și intervale orare:

06.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;

11.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;

17.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;

18.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;

19.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;

20.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;

25.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00.

De asemenea, vor fi executate trageri cu muniție de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanță Sibiu, pentru verificarea funcționării normale a acestuia, după următorul program:

10.03.2026 – între orele 08:30 și 15:30;

27.03.2026 – între orele 08:30 și 15:30.

Reprezentanții unității militare precizează că, în funcție de condițiile atmosferice, sunetele produse în urma executării tragerilor pot fi auzite și în localitățile din vecinătatea poligonului.