trageri în poligonul poplaca în luna martie: se va folosi și muniție reală

Unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura, pe parcursul lunii martie, trageri în poligonul automatizat Poplaca, în cadrul procesului de instruire a militarilor.
Potrivit programului anunțat, tragerile cu muniție reală, folosind armamentul ușor de infanterie, vor avea loc în următoarele date și intervale orare:
- 06.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;
- 11.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;
- 17.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;
- 18.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;
- 19.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00;
- 20.03.2026 – între orele 08:30 și 16:00;
- 25.03.2026 – între orele 08:30 și 17:00.
De asemenea, vor fi executate trageri cu muniție de manevră, cu armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanță Sibiu, pentru verificarea funcționării normale a acestuia, după următorul program:
- 10.03.2026 – între orele 08:30 și 15:30;
- 27.03.2026 – între orele 08:30 și 15:30.
Reprezentanții unității militare precizează că, în funcție de condițiile atmosferice, sunetele produse în urma executării tragerilor pot fi auzite și în localitățile din vecinătatea poligonului.
