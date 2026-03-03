un hoț a "operat" într-un spital din sibiu: victima, un vârstnic de 68 de ani

Ieri, 2 martie, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Potrivit anchetei, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-o unitate medicală din Sibiu, un bărbat în vârstă de 68 de ani din județul Vâlcea a fost victima unui furt. Atunci, acesta reclama că o persoana necunoscută i-ar fi sustras suma de 1.800 lei din buzunarul hainei.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, furtul s-a petrecut în incinta Spitalului Județean Sibiu.

A fost identificat și reținut

După activități investigative și cercetare penală, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitatea Orlat, suspectat de comiterea faptei.

Pe 2 martie, în baza probatoriului strâns, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.