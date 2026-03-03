Ieri, 2 martie, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Potrivit anchetei, în noaptea de 26 spre 27 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-o unitate medicală din Sibiu, un bărbat în vârstă de 68 de ani din județul Vâlcea a fost victima unui furt. Atunci, acesta reclama că o persoana necunoscută i-ar fi sustras suma de 1.800 lei din buzunarul hainei.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, furtul s-a petrecut în incinta Spitalului Județean Sibiu.
A fost identificat și reținut
După activități investigative și cercetare penală, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 49 de ani, din localitatea Orlat, suspectat de comiterea faptei.
Pe 2 martie, în baza probatoriului strâns, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.
Ultima oră
- Un hoț a “operat” într-un spital din Sibiu: victima, un vârstnic de 68 de ani acum 3 minute
- Doi sibieni, condamnați la închisoare, prinși de poliție în județul Alba acum 33 de minute
- Drama unei mame din Sibiu: 8 ani de luptă cu banca pentru 100.000 de lei retrași abuziv acum 44 de minute
- Avertisment de la un medic din Sibiu: radiografia pulmonară nu se face „de rutină” acum 50 de minute
- Decizie istorică: Inter Sibiu și-a recuperat în instanță sigla și palmaresul acum o oră