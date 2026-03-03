zboruri anulate din românia datorită războiului din orientul mijlociu: zeci de avioane au rămas la sol

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat marți, 3 martie, anularea a 28 de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.
Potrivit listei publicate de reprezentanții aeroportului, au fost anulate curse către și dinspre destinații precum Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama.
Decizia a fost luată ca urmare a situației tensionate din regiune, care afectează traficul aerian spre mai multe state din Orientul Mijlociu.
Sunt vizate curse operate de companiile Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings.
În total, au fost anulate 28 de curse: 15 plecări și 13 sosiri, programate pentru data de 3 martie.
Zboruri anulate
Printre cursele afectate se numără zboruri operate spre și dinspre aeroporturile Ben Gurion (Tel Aviv), Dubai International, Hamad International Airport (Doha), Queen Alia International (Amman), Muharraq Bahrain International și Al Maktoum.
Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să verifice în permanență statusul zborurilor la compania aeriană și să țină legătura cu operatorii pentru informații actualizate privind reprogramarea sau rambursarea biletelor.
Lista zborurilor anulate
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
AWG760 – 03.03.2026 07:00:00 – D – AL MAKTOUM
AWG700 – 03.03.2026 07:40:00 – D – BEN GURION
AWG701 – 03.03.2026 14:55:00 – A – BEN GURION
AWG761 – 03.03.2026 18:15:00 – A – AL MAKTOUM
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
ELY573 – 03.03.2026 09:45:00 – A – BEN GURION
ELY574 – 03.03.2026 11:00:00 – D – BEN GURION
ELY571 – 03.03.2026 20:35:00 – A – BEN GURION
ELY572 – 03.03.2026 21:45:00 – D – BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
FOE7809 – 03.03.2026 18:40:00 – D – BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
FDB1709 – 03.03.2026 07:00:00 – A – DUBAI INTL
FDB1710 – 03.03.2026 08:00:00 – D – DUBAI INTL
FDB1797 – 03.03.2026 13:55:00 – A – DUBAI INTL
FDB1798 – 03.03.2026 15:00:00 – D – DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
HYS7289 – 03.03.2026 08:30:00 – D – MUHARRAQ BAHRAIN INTL
HYS235 – 03.03.2026 21:00:00 – D – BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
QTR219 – 03.03.2026 06:40:00 – A – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
QTR220 – 03.03.2026 10:40:00 – D – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
QTR221 – 03.03.2026 13:20:00 – A – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA RYANAIR
RYR5101 – 03.03.2026 05:45:00 – D – QUEEN ALIA INTL
RYR5100 – 03.03.2026 11:55:00 – A – QUEEN ALIA INTL
COMPANIA TAROM
ROT156 – 03.03.2026 03:05:00 – A – BEN GURION
ROT155 – 03.03.2026 20:45:00 – D – BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
WMT3268 – 03.03.2026 00:40:00 – A – DUBAI INTL
WMT3257 – 03.03.2026 05:45:00 – D – BEN GURION
WMT3269 – 03.03.2026 12:00:00 – D – BEN GURION
WMT3258 – 03.03.2026 12:15:00 – A – BEN GURION
WMT3267 – 03.03.2026 13:15:00 – D – DUBAI INTL
WMT3270 – 03.03.2026 18:30:00 – A – BEN GURION.
