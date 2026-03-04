318 români repatriați din orientul mijlociu au ajuns în siguranță la otopeni

Conform Mediafax, al doilea zbor de repatriere asistată din Orientul Mijlociu a reușit să aducă în siguranță 318 cetățeni români pe Aeroportul Otopeni, în noaptea de duminică spre luni. Operațiunea a fost organizată în regim charter, implicând colaborarea dintre agențiile de turism și compania TAROM.

Colaborare internațională pentru siguranța cetățenilor

Potrivit Mediafax, cetățenii români, majoritatea pelerini și turiști, au tranzitat Egiptul prin punctul de frontieră Taba. Aici, aceștia au beneficiat de sprijinul echipei consulare și al Ambasadei României în Egipt. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat importanța menținerii unei comunicări constante cu autoritățile egiptene.

“Am stabilit împreună cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, Badr Abdel-Aati, că vom continua comunicarea constantă la nivel bilateral pentru asistența grupurilor de turişti precum şi pentru facilitarea tranzitului pentru cazurile speciale. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale,” a declarat Oana Țoiu.

Contextul operațiunii de repatriere

Operațiunea de repatriere a fost determinată de escaladarea situației de securitate din Orientul Mijlociu. Aceasta face parte din eforturile autorităților române de a asigura protecția cetățenilor aflați în zone afectate de tensiuni. Colaborarea internațională și intervenția promptă au fost esențiale pentru realizarea în siguranță a acestei operațiuni.