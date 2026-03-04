accident între rm. vâlcea și sibiu: trafic blocat pe dn7

Un accident rutier s-a produs miercuri pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu. Traficul rutier a fost blocat zeci de minute.

UPDATE

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea – Serviciul Rutier informează că traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri de mers.

Circulația se desfășoară în condiții normale, după finalizarea intervenției echipajelor și îndepărtarea vehiculelor implicate din partea carosabilă.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează că, în data de 4 martie 2026, a avut loc un grav accident rutier pe DN7, în zona localității Gura Văii.

„Din primele informații, în eveniment au fost implicate un autoturism și un autocamion. La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de salvare și efectuarea cercetărilor la fața locului”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Polițiștii rutieri se află în zonă pentru dirijarea circulației și stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.