aeroportul sibiu găzduiește din nou o petrecere marca pulse. terminalul de sosiri devine club pentru o noapte

O nouă petrecere cu succes garantat va avea loc la Aeroportul Internațional Sibiu. Organizatorii de la Pulse revin cu un eveniment special care se va desfășura chiar în terminalul de sosiri, pe 14 martie, începând cu ora 22:00.

Evenimentul este a doua petrecere de acest tip organizată în aeroport, după succesul ediției de anul trecut, când sute de persoane au participat la o noapte de muzică electronică într-un decor complet diferit de cluburile obișnuite.

Organizatorii spun că prima ediție a transformat aeroportul într-un loc al distracției pentru o noapte. „Există petreceri. Și apoi există momente despre care oamenii vorbesc mult timp după aceea. Data trecută, aeroportul a devenit casa celei mai mari nopți Pulse”, transmit aceștia.

DJ-ii invitați: show garantat

La pupitru vor urca Los Vagabondos, Roberto și Laztech, care vor susține un set special Pulse Crew Showcase.

Evenimentul promite o experiență diferită, într-un spațiu rar folosit pentru astfel de manifestări, unde atmosfera de festival se va combina cu decorul specific aeroportului.

Bilete între 85 și 150 de lei

Accesul la petrecere se face pe bază de bilet, care poate fi cumpărat online.

Prețurile sunt:

85 de lei – acces general (acces până la ora 00:00)

105 de lei – acces general (acces oricând)

150 de lei – acces backstage

Biletele sunt disponibile AICI, iar rezervările pot fi făcute și prin WhatsApp la 0727 663 867, potrivit organizatorilor.

Petrecerea va începe la ora 22:00, iar participanții sunt așteptați în zona de check-in a Aeroportului Internațional Sibiu, transformată pentru o noapte într-un spațiu de muzică și distracție.