atenționare pentru sibieni în postul paștelui: la ce trebuie să fiți atenți când cumpărați alimente

În perioada Postului care precede Sărbătoarea Paștelui, persoanele care respectă această tradiție creștină solicită alimente specifice, precum produse de morărit și panificație, produse de patiserie și dulciuri, soia, fasole, mazăre, legume, fructe, verdețuri proaspete, alimente conservate, ciuperci și produse naturiste.

Cererea ridicată determină operatorii din domeniul alimentar să pună pe piață cantități mai mari decât în mod obișnuit.

Având în vedere volumul mare de produse alimentare din aceste sortimente, care se regăsesc la procesare sau în distribuție pe piața de consum, există riscul ca pe parcursul lanțului alimentar să fie supuse contaminării cu microorganisme sau prin substanțe chimice (contaminanți naturali care sunt introduși accidental sau prin tratarea inadecvată a alimentelor) respectiv prin contaminare biologică: bacterii, fungii, viruși sau paraziți, contaminanți chimici – care includ substanțe chimice provenite din mediu, metale grele sau alte reziduuri.

Potrivit Agerpres, din acest motiv este absolut necesar ca siguranța produselor alimentare să poată fi obținută și controlată prin metode care să asigure identificarea și înlăturarea pericolelor potențiale de contaminare, înainte de consumul produsului finit.

Legislația și regulile din domeniul siguranței alimentelor pe întregul lanțul alimentar, obligă operatorii din acest domeniu de activitate, să garanteze că alimentele sunt sigure pentru consumatorul final și nu prezintă risc pentru sănătatea populației.

În aceiași măsură pentru prevenirea apariției unui disconfort alimentar, sau toxiinfecții alimentare sunt responsabilizați, în contextul normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și consumatorii de alimente specifice acestei perioade, cu respectarea unor recomandări care se referă la:

Achiziționarea alimentelor de origine non-animală specifice postului numai din spații sau unități înregistrate sanitar veterinar, care garantează, prin examen de specialitate, calitatea și salubritatea acestora, evitând comerțul’ stradal’ (atenție la salate, urzicuțe, sucuri sau diferite produse conservate la domiciliul unor comercianți, neautorizați);

Citirea cu atenție a instrucțiunilor de pe etichetele produselor alimentare, ambalate, care în mod obligatoriu trebuie să conțină informații privind elementele componente, modul de păstrare, preparare corectă și termenul de valabilitate;

Păstrarea corectă a alimentelor pentru a evită deprecierea calitativă, în frigider, în spații uscate la temperaturi optime, după caz;

Păstrarea în condiții de maximă igienă a tuturor suprafețelor destinate preparării alimentelor (mese, blaturi, veselă, etc);

Folosirea la prepararea alimentelor numai a apei potabile;

Spălarea atentă a fructelor, a zarzavaturilor și verdețurilor folosite în rețetele culinare sau când acestea se consumă crude;

Asigurarea condițiilor de protecție necesare evitării oricărui contact între alimentele destinate consumului protecție față de insecte, rozătoare, sau alte animale;

Gestionarea corectă a resturilor menajere;

Cu referire la aprovizionarea cu peste sau produse din peste, alimente care se pot consuma în anumite zile din perioada Postului, atenționăm ca populația să cunoască următoarele:

Peștele se comercializează în stare vie, refrigerată, congelată, sărată, uscată, afumată, marinată, conservată etc. Comercializarea acestuia este admisă numai în unități specializate, sau secții ale magazinelor alimentare înregistrate sanitar veterinar.

Peștele în stare vie – care se păstrează în vase speciale cu apă, nu mai mult de 24 de ore.

Suprafața peștelui trebuie să fie curată, fără lovituri și semne de boală, solzii de culoarea naturală, caracteristică speciei date și să fie lipiți strâns de corpul peștelui.

Nu cumpărați pește, dacă are ochii tulburi sau urechile dezlipite de branhii, dacă are un miros specific neplăcut, iar la apăsare degetul intră cu ușurință în carne lăsând urme care nu mai revin la normal.

Peștele refrigerat este acel pește la care temperatura corpului în profunzimea țesutului muscular variază de la minus un grad Celsius la plus 5 grade Celsius.

Nu cumpărați pește refrigerat cu leziuni mecanice, cu consistență slab compactă, cu miros de fermentare în branhii, cu prezența stratului exterior mucilaginos (cleios).

Peștele congelat se consideră acel pește procesat la care temperatura în profunzimea țesutului muscular este coborâtă până la minus 18 grade Celsius cu menținerea calității gustative și a valorii nutritive a peștelui viu.

Nu cumpărați pește congelat cu prospețime îndoielnică, cu miros de rânced, cu nuanță gălbuie a pielii și a stratului de grăsime, precum și cu gust amar.

Verificați pe etichetă data recoltării și data congelării.

Pește în conserve și semiconserve ambalat în cutii metalice sau din sticlă este divers: conserve naturale, conserve din peste în suc propriu, conserve din pește cu adaos de ulei vegetal, conserve din pește în sos de tomate, sprot în ulei, semiconserve cu diferite adaosuri și multe altele.

Nu cumpărați conserve fără etichete, în cutii ruginite, cutii deformate, bombate și cu ermeticitatea deteriorată.

Nu consumați conserve și semiconserve din pește înainte de a verifica aspectul exterior (miros, culoare), precum și conținutul (gustul), consistența (uniformitatea și densitatea) acestora.

Sortimentele de pește sunt însoțite obligatoriu de certificat de conformitate privind calitatea, originea acestuia și valabilitatea, eliberat sub responsabilitatea operatorului economic furnizor.

În perioada cu tradiții religioase (cum este Postul Paștelui) personalul de specialitate din cadrul serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, se implică cu profesionalism în protejarea populației, prin monitorizarea și intensificarea acțiunilor de control tematic, urmărind respectarea normelor de funcționare și igienă în obiectivele furnizoare de materii prime, în unități de procesare, unități de depozitare și comercializare, piețe agroalimentare și alte obiective care pot fi considerate în anumite condiții cu risc alimentar,

În situația în care consumatorii constată neconformități privind calitatea produselor alimentare achiziționate se recomandă solicitarea medicilor veterinari arondați, sau specialiștii în domeniu din cadrul D.S.V.S.A. județeană, pentru a se interveni operativ și eficient.