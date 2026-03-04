benzina și motorina costă mai mult: prețurile de miercuri dimineața la pompă în sibiu

Șoferii din Sibiu plătesc mai mult pentru carburanți începând de miercuri dimineață. Benzina și motorina s-au scumpit cu 15 bani pe litru.

Tonul scumpirilor a fost dat de stațiile OMV Petrom, liderul pieței carburanților din România, urmat și de alți operatori din piață.

Este prima majorare aplicată după izbucnirea războiului din Iran și cea mai mare creștere operată în acest an.

Cum sunt prețurile din județul Sibiu

La nivelul rețelelor din zona Sibiului, conform Peco-online, cele mai ieftine stații pentru benzină standard sunt:

7,98 lei/l la stațiile Socar (Str. Gheorghe Dima, Str. Semaforului, Str. Agricultorilor)

8,00–8,02 lei/l la Rompetrol

Prețuri ușor mai ridicate în stațiile MOL și Gazprom (8,06 lei/l)

8,11–8,15 lei/l la stațiile Lukoil și Petrom

Cele mai mari tarife pentru benzină sunt în rețeaua OMV (până la 8,34 lei/l)

În ceea ce privește motorina standard, situația este următoarea:

Cele mai mici prețuri, 8,26 lei/l, se găsesc la stațiile Socar din Sibiu

8,31 lei/l în rețeaua Rompetrol

8,34–8,35 lei/l la stațiile MOL și Gazprom

8,42–8,43 lei/l la Lukoil și Petrom

Cele mai ridicate tarife pentru motorină sunt în rețeaua OMV (până la 8,62 lei/l)

Este prima scumpire din martie și prima după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Seria de majorări din 2026

Ultima creștere a fost aplicată sâmbătă, 28 februarie, cu doar câteva ore înainte de începerea războiului din Iran. Atunci, benzina standard s-a scumpit cu 3 bani, iar motorina cu 5 bani pe litru. A fost a șaptea majorare din februarie și a 14-a din acest an.

Numai efectul accizelor a însemnat +34 de bani la benzină și +31 de bani la motorină.

Avertismentele experților: pragul de 9-10 lei devine realist

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a avertizat că depășirea pragului de 9-10 lei/litru devine realistă dacă prețul țițeiului se stabilizează la 90-100 dolari/baril.

La rândul său, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, estimează o posibilă creștere de 10-15% la carburanți în următoarele săptămâni, dacă actualele evoluții se mențin.

Potrivit acestuia, impactul conflictului din Orientul Mijlociu se vede deja pe piețele financiare – burse în scădere, creșteri ale metalelor prețioase și o majorare de aproape 10% a prețului petrolului într-o singură zi.

Specialiștii avertizează că scumpirea carburanților va genera efecte în lanț:

creșteri de prețuri în transporturi

scumpiri în agricultură

presiune suplimentară pe lanțurile logistice

menținerea inflației la un nivel ridicat

Evoluția prețurilor la carburanți