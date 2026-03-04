biletele de tren nu se vor putea cumpăra online timp de câteva ore: cfr vine cu explicații

Aplicația de cumpărare online a biletelor de tren nu va funcționa timp de câteva ore în noaptea zilei de miercuri spre joi, anunță CFR Călători.

Potrivit unui comunicat al companiei, operatorul feroviar a fost informat de Informatică Feroviară SA cu privire la efectuarea unor lucrări de înlocuire a echipamentelor esențiale. Intervențiile au ca obiectiv consolidarea infrastructurii IT și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică.

Astfel, aplicația de cumpărare online a biletelor nu va fi disponibilă în noaptea de 4 martie, în intervalul orar 22:00 – 3:00.

Potrivit Mediafax, reprezentanții companiei precizează că pasagerii care și-au achiziționat deja bilete online pentru călătoriile programate în data și intervalul menționat vor putea circula fără probleme. Aceștia trebuie să prezinte în tren biletul în format PDF, fie în format digital, fie tipărit, documentul fiind primit prin e-mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de miercuri.

De asemenea, călătorii care au cumpărat bilete online și doresc modificarea sau renunțarea la călătorie pot face aceste operațiuni în afara intervalului de întrerupere anunțat.