câini agresivi, lăsați liberi într-un sat din sibiu. poliția l-a amendat pe stăpân

Locuitorii din Amnaș au fost terorizați, mai multă vreme, de câinii unui vecin. Acesta îi lăsa liberi pe stradă, astfel că oamenii se temeau că într-o zi vor fi mușcați. Poliția a făcut verificări în teren, iar stăpânul animalelor a fost amendat și avertizat să țină câinii în curte.

Comunitatea din satul Amnaș din județul Sibiu era îngrozită, de mai mult timp, din cauza unor câini ciobănești lăsați liberi pe străzi. Oamenii au cerut să fie luate măsuri, după ce un copil de 2 ani a fost atacat de ei, și au trimis mai multe solicitări pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Luna trecută, poliția a făcut verificări în teren, iar stăpânul câinilor a fost amendat fiindcă animalele nu aveau microcip. De asemenea, el a primit și un avertisment.

„În urma verificărilor efectuate, la data de 23 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Sibiu au identificat proprietarul a două exemplare canine, fiind stabilit faptul că acestea nu erau identificate prin microcipare și nu deținea documente sanitar veterinare. În acest sens, proprietarul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 720 lei conform art. 3, alin. b), pct. 2 din H.G. nr 984/2005, respectiv cu avertisment pentru lăsarea în liberate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri conform art. 2, pct. 17 din Legea 61/1991 R”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Cu ocazia acestor verificări, polițiștii au descoperit în satul Amnaș și câini fără stăpân. În acest caz, Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Săliște „are obligația de a lua măsuri de gestionare a acțiunilor de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare, revendicare și adopție” a acestora.