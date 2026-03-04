concedieri la o mare fabrică din vâlcea: compania închide secții și în restul țării

Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din România, va începe în aprilie 2026 un val de concedieri la platforma sa de la Râmnicu Vâlcea.

La nivel național, compania vizează concedierea a aproximativ 1.200 de angajați. Alte câteva mii de salariați vor fi afectați de închiderea unor secții energo-intensive și de sistarea unor proiecte de investiții.

Potrivit Adevărul, decizia survine ca parte a unui plan de supraviețuire care include sistarea a două din cele cinci proiecte de producție. Conducerea combinatului mai are de suportat și pierderi estimate la 150 de milioane de euro din finanțări nerambursabile.

Compania a subliniat că măsurile sunt consecința lipsei de reacție a statului român la avertismentele transmise de conducerea Chimcomplex la nivel decizional.

„Printr-un comunicat al Chimcomplex, am fost anunţaţi că, începând cu luna aprilie 2026, compania va aplica un scenariu de supravieţuire/conservare, care prevede oprirea secţiilor energo-intensive şi disponibilizarea în Chimcomplex şi la parteneri a cel puţin 1.200 salariaţi pe verticală şi 5.500 pe orizontală. La Combinatul de la Borzeşti se va opri o fabricaţie din totalul de 7, iar la Râmnicu Vâlcea, 2 din totalul de 11“, se menţionează într-un comunicat semnat de preşedintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu.

Pe de altă parte, Chimcomplex intenționează să dezvolte Divizia de trade, care va importa produse chimice suplimentare în valoare de 1,2 miliarde de euro anual, crescând astfel deficitul contului curent al României cu circa 15% pe segmentul produselor chimice.

Ce produce

Specializată în polioli, clorosodice și oxo-alcooli, Chimcomplex rămâne un actor strategic pentru economia românească, operând două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea. Compania a preluat în 2018 activele fostului Oltchim de la Râmnicu Vâlcea printr-un împrumut de 164 de milioane de euro și a înregistrat, în 2021, cea mai mare creștere istorică de pe Bursa de Valori București, de 1.200%. În 2023, cifra de afaceri a companiei a atins 1,34 miliarde de lei.

FMI avertiza încă din noiembrie 2025 asupra necesității unor reforme structurale pentru sprijinirea industriei, însă recentele măsuri guvernamentale privind relansarea economică nu reduc costul energiei sau nu oferă ajutoare de stat suficiente pentru producția de mărfuri cu deficit comercial, ceea ce amplifică dificultățile industriei chimice românești.