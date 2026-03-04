criminalii lui adrian kreiner, aduși la curtea de apel: a fost prezentă și fosta iubită a milionarului / video

Marian-Cristian Minae, Laurențiu Ghiță și Costinel-Cosmin Zuleam au ajuns din nou împreună la Curtea de Apel Alba Iulia, acolo unde se judecă apelul formulat în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner. Și fosta lui concubină, Adriana Viliginschi, a fost în sala de judecată, ca parte civilă în dosar, după ce miercuri dimineață a fost prezentată magistraților din Sibiu pentru prelungirea arestului preventiv în cazul crimei pentru avere, unde ea este acuzată de complicitate la omor calificat.

Miercuri, la Curtea de Apel Alba Iulia, s-a judecat apelul în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Cei trei inculpați, Minae, Ghiță și Zuleam, au fost aduși împreună în fața judecătorilor.

Înaintea lor, în sala de judecată a intrat Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri, în calitate de parte civilă în acest dosar. În dimineața aceleiași zile, ea a fost prezentată și în fața magistraților Tribunalului Sibiu pentru prelungirea măsurii arestului preventiv în dosarul „crimei pentru avere”, unde este acuzată de complicitate.

O nouă amânare

Cei trei inculpați au fost condamnați în primă instanță de Tribunalul Alba în luna noiembrie a anului trecut. Ghiță și Minae au primit închisoare pe viață, iar Zuleam, 30 de ani de închisoare. Cei trei au făcut apel împotriva sentinței, iar luna trecută Curtea a menținut măsura arestului preventiv, iar miercuri cauza s-a judecat în apel.

Cauza a fost amânată pentru data de 25 martie, în vederea administrării în continuare a probatoriului, potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor.

Vă reamintim că, luna trecută, unul dintre inculpații acuzați de uciderea lui Kreiner a făcut declarații șocante. El a acuzat-o pe Adriana Viliginschi de uciderea omului de afaceri. (DETALII AICI)

Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Concubina acestuia se afla tot în interiorul vilei în momentul atacului, dar s-a ascuns într-un dulap.