crucea roșie sibiu a lansat propriul serviciu de ambulanță: va oferi și servicii gratuite pentru cazuri sociale / video foto

Crucea Roșie Filiala Sibiu din cadrul Crucea Roșie Română a lansat oficial, miercuri, 4 martie 2026, la ora 12.00, propriul Serviciu Privat de Ambulanță, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul de Informare Turistică al Primăria Municipiului Sibiu.

Noul serviciu este acreditat și autorizat de Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică și oferă transport cu ambulanța, asistență medicală și consultații la domiciliu, non-stop, fiind dedicat în primul rând comunității sibiene și persoanelor vulnerabile.

„Am ales să vă vorbesc despre umanitate”

Directoarea filialei, Raluca Morar, a ales să vorbească mai puțin despre cifre și mai mult despre valori.

„Având în vedere că suntem între prieteni aici, pentru că fiecare dintre voi am lucrat, am avut proiecte, am avut activități umanitare împreună, am decis să vă vorbesc despre altceva. Am ales să vă vorbesc foarte pe scurt despre umanitate”, a spus aceasta.

Raluca Morar a reamintit că atât Crucea Roșie Română, cât și Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie funcționează după șapte principii fundamentale, iar „umanitatea este cap de listă”, alături de imparțialitate, independență, neutralitate, voluntariat și unitate.

Despre noul serviciu, aceasta a subliniat că este împlinirea unui vis mai vechi al filialei:

„De ani de zile visăm să putem ajuta mai mult și să oferim aceste servicii complexe de transport pacienți, îngrijire medicală la domiciliu și participare la evenimente culturale și sportive. Am preluat modelul de la alte filiale de Cruce Roșie din țară care furnizează acest tip de servicii. N-am fi reușit niciodată fără suportul sponsorilor și al partenerilor noștri.”

O flotă completă pentru urgențe și transport

Serviciul dispune de o flotă formată din trei ambulanțe: o ambulanță de tip B1/B2 pentru intervenții de urgență și transportul pacienților critici, o ambulanță de tip A1/A2 pentru transport non-urgent și o ambulanță de tip AMD, destinată asistenței medicale la domiciliu.

Dispeceratul funcționează la Sala Transilvania, în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu, iar sibienii pot solicita intervenția la numărul 0799 207 207.

Personalul este recrutat în principal din rândul voluntarilor Crucii Roșii, calificați ca asistenți medicali, ambulanțieri sau medici specializați în medicină de urgență, cu experiență profesională relevantă. Filiala a anunțat și o nouă colaborare cu un medic specialist în medicină de urgență.

Sprijin din partea comunității și a sponsorilor

Lansarea Serviciului de Ambulanță al Crucea Roșie Română – Filiala Sibiu a adunat laolaltă reprezentanți ai administrației publice, ai mediului politic, parteneri instituționali și sponsori, dar și numeroși voluntari.

Au fost prezenți prefectul județului Sibiu, Mircea-Dorin Crețu, președinta Consiliul Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, precum și vicepreședintele Crucii Roșii Sibiu, Alexandru Chituță.

Evenimentul s-a desfășurat la Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăria Municipiului Sibiu, gazda întâlnirii fiind Lerner Helmut.

În sală s-au aflat și reprezentanți ai partenerilor instituționali și ai sponsorilor care au contribuit la realizarea proiectului, între care Terra Building și Romgaz, dar și voluntari și colaboratori apropiați ai filialei sibiene. A fost evocată și susținerea acordată în timp de deputatul Raluca Turcan.

Servicii gratuite pentru cazurile sociale

Pentru că noul serviciu este dedicat binelui comunității, o parte dintre intervenții vor fi oferite gratuit cazurilor sociale sau persoanelor aflate în nevoie, din rândul beneficiarilor Crucii Roșii.

Pe lângă intervențiile de urgență și transportul pacienților, serviciul oferă:

consultații medicale la domiciliu,

tratamente (inclusiv perfuzii),

asistență medicală la evenimente,

transport național și internațional.

Tarifele variază în funcție de tipul intervenției.

Transport Urban (În interiorul orașului)

Tarife valabile pentru o singură cursă (dus) între două puncte din aceeași localitate.

Transport neasistat / cu asistent: 200 – 450 LEI

200 – 450 LEI Transport cu medic: 700 – 900 LEI

700 – 900 LEI Taxă de urgență: ~100 LEI (pentru programări în aceeași zi)

Transport Interjudețean (Național)

Costul se calculează per kilometru, la care se adaugă o taxă fixă de pornire.

Taxă fixă (pornire): ~350 LEI

~350 LEI Tarif standard pe km: 2,5 – 5,5 LEI / km

2,5 – 5,5 LEI / km Tarif prin Casa de Sănătate (CNAS): 3,5 LEI / km

3,5 LEI / km Staționare: 50 – 100 LEI / oră

Transport Internațional

Pentru deplasări în afara granițelor României.

Tarif standard: 1 – 2,5 EUR / km

1 – 2,5 EUR / km Echipaj specializat (Medic): +600 – 1.200 EUR (în funcție de durata și complexitatea cazului)

Servicii Extra și Evenimente