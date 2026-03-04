declarații uluitoare făcute de unul din ucigașii lui kreiner: a spus cine i-a dat pontul să vină în sibiu / video

Unul dintre inculpații în dosarul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu a făcut declarații uluitoare în fața judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia. Acesta a spus de la cine a primit pontul să vină în Sibiu pentru a comite jaful.

Zuleam spune cine i-ar fi dat pontul

Declarațiile făcute de Cosmin-Costinel Zuleam, unul dintre criminalii care i-au luat viața omului de afaceri Adrian Kreiner, ar putea schimba dinamica dosarului. El a spus, în fața judecătorilor, în ședința publică de miercuri, cine i-a dat pontul pentru a da spargerea în casa sibianului, notează Alba24.ro.

Zuleam a declarat că ar fi primit pontul de la un bărbat care locuiește în Sibiu, pe nume Adrian Chirciu, și care ar fi patronul unei case de amanet din oraș. El a mai precizat că pontul nu făcea referire la ceasurile milionarului, ci la o sumă de 2-3 milioane de euro, aflată în subsolul casei de pe Moldoveanu. Zuleam le-a spus, în premieră, judecătorilor că respectivul bărbat i-a arătat inclusiv o poză din casa lui Kreiner cu locul unde s-ar afla banii. Potrivit Alba24.ro, el a adăugat că omul respectiv era în legătură directă cu cineva care știa toate aceste detalii.

De altfel, Zuleam a declarat că a ținut legătura telefonic cu acest Adrian Chirciu, care i-a oferit inclusiv informații despre starea de sănătate a lui Kreiner, când acesta a ajuns în spital. Tot el l-ar fi informat când a murit și i-ar fi spus să părăsească țara.

Legat de acest nou nume rostit pentru prima dată în dosar, avocatul celorlalți doi inculpați, Ghiță și Minae, a declarat că „acces continuu acolo putea să aibă atât concubina victimei, cât și doamna asistent medical”.

Se acuză între ei: Cine e principalul făptaș

Cosmin Zuleam a mai spus, în ședința care a durat 3 ore, că Laurențiu Ghiță ar fi de fapt principalul făptaș și din cauza lui tâlhăria s-a transformat într-o crimă.

La ieșirea din sala de judecată, Ghiță a declarat: „Da (n.red.: Zuleam minte). Minte 60%”. El a mai spus că multe dintre declarațiile lui Zuleam sunt luate din rechizitoriul pe care l-a citit.

Adriana Viliginschi, prezentă în sală

Adriana Viliginschi, care este arestată preventiv în dosarul crimei pentru avere, fiindcă și-a ajutat o prietenă să își omoare mama, a fost și ea în sala de judecată, doar că din postura de parte vătămată. Ea nu a făcut nicio declarație la ședința de miercuri și nu a primit nicio întrebare.

Avocatul lui Viliginschi a făcut și el declarații la ieșirea din sala de judecată, potrivit Alba24.ro, unde a spus că declarația lui Zuleam este ca „declarația oricărui inculpat”.

Cauza a fost amânată pentru data de 25 martie, în vederea administrării în continuare a probatoriului, potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor.

Vă reamintim că, luna trecută, Laurențiu Ghiță, unul dintre inculpații acuzați de uciderea lui Kreiner, a făcut declarații șocante. El a acuzat-o pe Adriana Viliginschi de uciderea omului de afaceri. (DETALII AICI)

Adrian Kreiner a murit în noiembrie 2023, după ce a fost tâlhărit în propria casă din Sibiu de către trei indivizi mascați care l-au supus unor violențe extreme pentru a sustrage bunuri de valoare. Concubina acestuia se afla tot în interiorul vilei în momentul atacului, dar s-a ascuns într-un dulap.