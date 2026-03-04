demisii în bloc în învățământ: sute de dascăli au plecat de la catedre

Aproape 370 de profesori au demisionat în primele două module ale anului școlar 2025-2026, ca urmare a măsurilor prevăzute în Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării.

Ministerul a precizat că, în perioada septembrie – decembrie 2025, au renunțat la activitatea didactică 367 de cadre didactice, dintre care 114 erau titulari și debutanți, iar 253 erau angajați pe perioadă determinată sau pe durata viabilității postului.

Totodată, 56 de profesori funcționează cu normă incompletă în anul școlar 2025-2026: 45 titulari și debutanți și 11 pe durată determinată sau viabilitate post.

Modificări în norma didactică

Potrivit EduPedu, Legea Bolojan a majorat norma didactică cu 2 ore pe săptămână, prima creștere de acest fel din 1995. Conform legislației:

În învățământul primar, norma rămâne „un post pe clasă”, dar cu două ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână.

Profesorii de gimnaziu, liceu și postliceal, precum și cei din clasele cu program integrat de artă și sport, au normă de 20 de ore pe săptămână.

Excepții: cadrele didactice cu gradul I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, au normă redusă la 18 ore.

Profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori au norme de 26 de ore (cu licență) sau 22 ore (grad I cu mentorat).

În învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii, respectiv 22 ore pentru educatori și maiștri instructori.

Profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul I sau performanță educațională pot beneficia de reducerea normei cu 2 ore/săptămână fără afectarea salariului.

Cadrele didactice pot opta pentru diminuarea normei, însă aceasta atrage reducerea corespunzătoare a salariului și vechimii în muncă/învățământ, conform Ordinului nr. 5.198/2025.

Impact și nemulțumiri

Pe lângă demisii, Legea Bolojan a generat controverse: comasări de școli, creșteri ale normei didactice, tăieri de burse, plata cu ora redusă și degrevări de normă. Sindicatele atrag atenția că, dacă Guvernul nu intervine, în aprilie 2026 ar putea declanșa un referendum pentru grevă generală, cu posibilă începere în ultima decadă a lunii mai 2026.

Profesoara Elena Popescu, prezentă la protestul din fața Palatului Cotroceni, a declarat

„Ne-a cam ajuns cuțitul la os. Colegii din cancelarie nu mai au răbdare, profesorilor nu le iese norma”.

Marius Nistor, președinte FSE, a adăugat: „Este o bătaie de joc pentru profesorii cu vechime de peste 25 de ani și grad didactic I. Nu poți să le crești norma cu 4 ore. În niciun stat european nu există așa ceva.”

George Purcaru, vicepreședinte FSLI, a avertizat că măsurile luate prin Legea Bolojan vor duce la dispariția a peste 2.000 de posturi în anul școlar 2026-2027.