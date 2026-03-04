despăgubire record pentru autobuzul distrus în accidentul de lângă aeroportul sibiu: peste 1,1 milioane lei

Cea mai mare despăgubire CASCO plătită de Omniasig Vienna Insurance Group în 2025 pe teritoriul României a fost în Sibiu, în valoare de peste 1,1 milioane de lei.

Aceasta a fost acordată după un accident soldat cu acroșarea frontală a unui autobuz de un autoturism care nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat pe contrasens. În 18 martie 2025, un șofer care rula cu viteză a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și s-a izbit lateral de un autobuz Tursib.

În urma impactului, mașina a luat foc, iar șoferul a murit carbonizat. Focul s-a extins cu repeziciune și la autobuz, distrugându-l în totalitate.

Potrivit reprezentanților Omniasig, accidentele rutiere produse în străinătate și fenomenele meteo extreme au generat, în general, cele mai mari despăgubiri achitate anul trecut pe segmentele RCA și Property.

Despăgubiri în cazul accidentelor din străinătate

Potrivit Agerpres, pe linia RCA, cea mai mare despăgubire, de peste 10,9 milioane lei, a fost înregistrată în Italia, unde șoferul unui ansamblu auto a lovit doi pietoni, provocând decesul unuia și rănirea gravă a celuilalt.

A doua cea mai mare despăgubire RCA, de aproximativ 6,6 milioane lei, a fost tot în Italia, în urma unui accident în care un vehicul a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism răsturnat, producând vătămări corporale șoferului și pasagerilor.

Pe locul al treilea se află o despăgubire de aproape 2,5 milioane lei, pentru un accident soldat cu două decese în localitatea Năvodari, unde șoferul unui autoturism a accidentat mortal doi pietoni pe trecerea de pietoni.

Despăgubiri în urma unor incendii sau calamități naturale

Pe segmentul Property, cea mai mare despăgubire, de peste 3,5 milioane lei, a fost acordată după un incendiu izbucnit într-un depozit de produse sport. Alte daune majore au survenit în urma exploziei unei magistrale de gaz pe șantierul autostrăzii A7 (3,4 milioane lei) și a unui incendiu la o instalație industrială (aproximativ 2 milioane lei).

În ceea ce privește asigurările de locuințe, primele trei despăgubiri ca valoare au fost cauzate de incendiu, explozie și viitură, cel mai mare caz fiind un incendiu la o locuință din Dridu, județul Ialomița, în valoare de circa 760.000 lei.

Compania subliniază importanța asigurărilor auto și de proprietate în menținerea siguranței rutiere și a echilibrului financiar al șoferilor și proprietarilor de bunuri, mai ales într-un context rutier și climatic imprevizibil.

