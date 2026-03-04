două echipe din mediaș, calificate la competiția națională de robotică / foto

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, s-a întâlnit miercuri, 4 martie, la sediul Primăriei, cu echipele de robotică din oraș care au obținut rezultate remarcabile la faza regională a competiției FIRST Tech Challenge și s-au calificat pentru etapa națională.

Este vorba despre echipele „SNGine”, de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” și „The Resistance”, de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth”, care vor reprezenta municipiul Mediaș la etapa națională a competiției, programată în perioada 13–15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București.

În perioada 28 februarie – 1 martie 2026, la Alba Iulia, s-a desfășurat faza regională a competiției FIRST Tech Challenge, care a reunit 24 de echipe din județele Alba, Sibiu, Vâlcea, Cluj și Brașov. Municipiul Mediaș a fost reprezentat de trei echipe: „LTASrob” de la Liceul Teoretic „Axente Sever”, „SNGine” de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” și „The Resistance” de la Liceul Teoretic „Roth-Oberth”. Toate echipele medieșene de robotică au beneficiat de sprijinul administrației publice locale în ceea ce privește participarea la etapele competiției FIRST Tech Challenge.

După trei zile de competiție intensă, echipele „SNGine” și „The Resistance” au obținut calificarea la etapa națională, făcând parte din alianța care a disputat finala competiției regionale. Performanțele lor au fost completate de distincții importante: echipa „SNGine” a câștigat Premiul I „Design Award”, iar „The Resistance” a obținut premiul „Nație prin Educație Award”. De asemenea, echipa „The Resistance” a fost recompensată cu premiul „Finalist Alliance-Partner”.

Primăria Municipiului Mediaș le urează mult succes în continuare echipelor „SNGine” și „The Resistance” la etapa națională a competiției FIRST Tech Challenge!

„Am primit astăzi la sediul Primăriei Municipiului Mediaș echipele de robotică de la Colegiul „Școala Națională de Gaz” și de la Liceul Teoretic „Roth – Oberth”. Pentru mine este o bucurie că avem în Mediaș astfel de copii. Acești copii s-au calificat la faza națională, care se va ține la București. I-am asigurat în continuare de susținerea mea și de susținerea administrației publice locale. Le urez mult succes!” a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.