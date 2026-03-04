incendiu într-un bloc din sibiu: 50 de locatari evacuați / video, foto update

Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Sibiu, miercuri seara, în urma izbucnirii unui incendiu într-un apartament. Pompierii lucrează pentru stingerea focului.

UPDATE

Incendiul a fost lichidat. În aceste momente se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

„În interiorul apartamentului a fost găsit un bărbat de aproximativ 70 de ani în stop cardio-respirator. Au fost aplicate cu succes manevre de resuscitare, bărbatul este transportat în aceste momente la UPU Sibiu inconștient, intubat, cu arsuri pe mâini”, informează reprezentanții ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

ISU Sibiu a intervenit de urgență, miercuri seara, pe strada Siretului din municipiu Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un apartament situat la etajul 1 al unui imobil

„La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de transport personal și victime multiple”, anunță Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Din primele informații incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Din imobil sunt evacuați locatarii, până în acest moment fiind vorba de aproximativ 50 de persoane.

Polițiștii anunță că traficul rutier este blocat pe strada Siretului la intersecția cu strada Intrarea Arieșului din Municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea incendiului.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!