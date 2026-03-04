locuitori din apropierea centrului chinologic sibiu, deranjați de lătratul câinilor: au cerut în instanță închiderea acestuia

Șase familii din Sibiu au dat în judecată Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea”, cerând suspendarea sau restrângerea activităților de dresaj ale câinilor de serviciu.

Procesul a fost inițiat în decembrie 2025, de familiile care locuiesc în apropierea centrului, pe strada Gențianei din Cisnădie. Oamenii reclamă faptul că zgomotul produs de câinii din padocuri și activitățile de dresaj, în special pe timpul nopții între 22:00 și 7:00, le afectează somnul, sănătatea și viața cotidiană.

Mai mult, locuitorii din zonă au copii mici care au nevoie de liniște și odihnă pe timpul nopții.

„Zgomotul excesiv, persistent și imprevizibil produs de lătratul câinilor, de activitățile de dresaj, stimulare fonică și manipulare desfășurate inclusiv în intervalul nocturn 22:00 – 7:00 face imposibilă respectarea unui program normal de somn, afectând capacitatea de concentrare, randamentul școlar și starea emoționala a minorilor.

Totodată, sunt persoane vârstnice, precum și persoane cu afecțiuni medicale grave, respectiv hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și afecțiuni cronice, pentru care expunerea la zgomot intens și continuu constituie un factor de risc major, putând conduce la agravarea simptomelor, tulburări de somn, stări anxioase și episoade acute cu potențial periculos pentru viață.” au motivat reclamanții acțiunea în instanță, conform Libertatea

Un vecin al centrul de dresaj, a declarat că zgomotul intens al câinilor îi provoacă un disconfort major, mai ales pe perioada nopții. Totodată, acesta a subliniat că vânzarea imobilului este îngreunată de nivelul constant al zgomotului și de mirosurile provenite de la animale, împiedicând obținerea prețului real de pe piață.

“Oamenii au măsurat zgomotul făcut de animale și au obținut valori ce depășesc frecvent 70 dB ziua și 65 dB noaptea, ceea ce „reprezintă o încălcare clară a normelor legale și un disconfort semnificativ pentru locatarii zonei”. conform Libertatea

Deși Centrul Chinologic se află pe teritoriul municipiului Sibiu, locuințele celor afectați sunt situate pe raza orașului Cisnădie, în imediata apropiere a padocurilor și a zonei de dresaj.

Centrul de dresaj al câinilor beneficiază de un teren vast în pădure, suficient pentru toate activitățile sale operative, dar padocurile sunt amplasate în imediata vecinătate a locuințelor, la mai puțin de 50 de metri de imobile.

Reacția Centrul Chinologic Sibiu

Reprezentanții centrului susțin că activitățile se desfășoară în mod normal în timpul zilei, iar zgomotul nocturn este „specific regnului și rasei, ca răspuns la stimuli normali din mediul înconjurător”. Ei afirmă că unitatea nu poate lua măsuri de reducere la tăcere a animalelor și că adăpostirea câinilor respectă principiile bunăstării animalelor.

„Centrul Chinologic Sibiu are cunoștință despre situația de fapt (existența unor vecini, persoane fizice) și depune încă de la construirea locuințelor diligențe pentru a nu stânjeni în mod abuziv acești locuitori.

Antrenamentul și pregătirea se execută cu precădere în timpul zilei și doar prin excepție, în cadrul programului de învățământ, există una sau două activități punctuale care se desfășoară pe timp de seară (când a apus soarele) în vederea obișnuirii câinilor să acționeze și pe timp de noapte.” au transmis reprezentanții centrului

Ce au decis judecătorii

În ianuarie 2026, Tribunalul Sibiu a respins cererea de suspendare temporară a activităților centrului. Judecătorul a motivat că argumentele reclamanților „nu sunt suficiente pentru a justifica aparența dreptului” și că oprirea centrului ar afecta grav obiectivele Ministerului Afacerilor Interne și ale statului român, blocând pregătirea profesională a echipelor canine.

Decizia a fost contestată de locuitori, urmând ca instanța să ofere o nouă pronunțare.