noi detalii despre starea fetiței rănite grav în accidentul cu 2 morți de la agârbiciu

Adolescenta în vârstă de 15 ani, rănită în accidentul produs marțea trecută pe DN14 între Agârbiciu și Seica Mare, este în continuare internată în spital. Starea ei este mai bună, însă medicii rămân rezervați.

Fata de 15 ani este singurul supraviețuitor al accidentului mortal de săptămâna trecută de la Agârbiciu. Imediat după eveniment, ea a fost transportată la Urgențe la Spitalul de Pediatrie, fiind operată de o echipă multidisciplinară. Copila a suferit multiple leziuni traumatice la nivel toracic, abdominal și la nivelul membrelor și coloanei vertebrale în urma accidentului. După două zile, fiindcă starea ei s-a înrăutățit din cauza deteriorării funcției renale, adolescenta a fost transferată la Spitalul Județean.

Starea ei s-a mai îmbunătățit, însă se află în continuare pe secția ATI, unde primește îngrijiri medicale. „Starea generală este ameliorată, dar pacienta necesită în continuare monitorizare și terapie intensivă în ATI SCJU Sibiu, datorită gravității diagnosticelor și posibilității de apariție a complicațiilor”, transmite Călin Boar, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Vă reamintim că accidentul s-a produs pe DN14, la ieșire din Agârbiciu spre Șeica Mare. Două mașini au intrat în coliziune după ce un șofer de 51 de ani, din Bazna, a pătruns pe sensul opus de mers. În cealaltă mașină se afla un bărbat de 45 de ani din Mediaș. Amândoi au fost găsiți încarcerați în inconștienți și, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, ei au decedat. (DETALII AICI) Adolescenta este din Bazna.