păcănelele la raport în cisnădie: primarul întreabă cetățenii dacă doresc „interzicerea sau limitarea” lor

Primarul Cisnădiei a lansat o dezbatere pe Facebook pentru a afla ce își doresc cetățenii: interzicerea sau limitarea jocurilor de noroc. În oraș există 3 săli de păcănele, 3 săli de pariuri sportive și un punct de vânzare al Loteriei Române.

Guvernul României a oferit, printr-o ordonanță de urgență, consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc. Primăriile pot decide acum dacă permit sau nu funcționarea „păcănelelor” în localitate. În acest context, primarul din Cisnădie vrea să afle părerea cetățenilor.

„Cadrul legal referitor la autorizarea jocurilor de noroc din România s-a schimbat în bine. Autorizarea funcționării sălilor de jocuri de noroc trece în responsabilitatea Autorităților locale. Eu, ca primar al orașului consider că este un gest de normalitate. Vedem cu toții că la 20 m de sediul Primăriei Cisnădiei funcționează o sală de păcănele iar noi, Primăria și Consiliul Local nu am avut nici o pârghie legală de a închide această sală de jocuri pentru simplu fapt că nu aveau nevoie de autorizație de funcționare de la Primărie”, spune primarul Mircea Orlățan.

El a lansat o dezbatere pe Facebook pentru a afla ce își doresc cetățenii: interzicerea sau limitarea jocurilor de noroc în Cisnădie. În prima oră, zeci de persoane i-au răspuns primarului, spunând că vor ca sălile de păcănele să nu mai funcționeze în oraș.

„Vin către dumneavoastră, cetățeni ai orașului Cisnădie și vă întreb:

1. Doriți INTERZICEREA sau LIMITAREA jocurilor de noroc în Cisnădie?

2. Dacă doriți limitarea jocurilor de noroc in orașul Cisnădie ce tip de jocuri de noroc doriți să permitem: “păcănele”, pariuri sportive, loterie?

3. În ce zone ale orașului nu doriți să funcționeze săli de jocuri de noroc?”, sunt întrebările primarului.

Săptămâna viitoare, va fi organizat un astfel de vot și pe platforma primăriei cisnădie.cityon.ro.

Recent, primarul Mircea Orlățan declara pentru Ora de Sibiu că legea care oferă consiliilor locale control deplin asupra sălilor de jocuri de noroc este foarte bună. (DETALII AICI)

La Sibiu, consilierul USR Diana Mureșan a lansat o petiție prin care se cere interzicerea jocurilor de noroc în orașul de pe Cibin. În doar o zi, s-au strâns aproape 2.000 de voturi. Primarul municipiului, Astrid Fodor, menționa, săptămâna trecută, că păcănelele nu ar trebui interzise, ci doar reglementate. (DETALII AICI)